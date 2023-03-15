بعد القبض عليهم .. عقوبات رادعة تنتظر سارقي فيلا محمد صلاح بالتجمع

نجحت الأجهزة الأمنية ، فى ضبط مرتكبى واقعة سرقة فيلا لاعب كرة القدم الدولي محمد صلاح بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة وإعادة المسروقات.

فبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (شخصين "أحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكنى المشار إليه" - مقيمين بمحافظة الإسماعيلية) وأن الواقعة ارتُكبت بتاريخ (2) مارس الجارى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة ، وتم ضبط كافة المسروقات (عدد من الأحذية الرياضية – ميدالية فضية – قطعة من الكريستال – عدد من أجهزة الريسيفر)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لايفوتك||

عقوبة سارقي فيلا محمد صلاح وفقا للقانون

طبقا لنص المادة 318 من قانون العقوبات، فإنه يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.