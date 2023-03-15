شاهد..عضلات وجوه النجوم في صالات رياضية

عضلات وجوه النجوم قبل حفل الأوسكار تحظى بعناية خاصة لتشمل تمارين تساعد على رفع وشد عضلات الوجه من أجل الحصول على أفضل إطلالة وإبتسامة قبل التعرض للأضواء وعدسات الكاميرات في حدث هام مثل توزيع جوائز الأوسكار أو أي حفل أو مناسبة فنية وذلك بسبب تعرض النجوم للأرهاق المستمر من ساعات السفر الطويلة ومساحيق التجميل .

وعرضت قناة العربية تقريرا علقت فيه جيانا غراهام مدربة من فيس جيم أنهم يستخدمون جهاز يصل للأماكن التي لا تستطيع أيديهم الوصول إليها ويعمل على تمارين لعضلات الوجه الدقيقة والمنتظمة ويحضر الوجه للماكياج بشكل رائع ويجهز البشرة بماسكات طبيعية و تقشير باليزر الكربوني ممايزيد من رطوبة ونعومة البشرة ويزيل الهالات السوداء و إنتفاخات أسفل العين لمدة تصل لأسبوعين ويتم ذلك في مكان أشبه بصالة رياضية لعضلات الوجه.