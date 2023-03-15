السجن 15 سنة لـ سائق بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، بمعاقبة سائق بالسجن 15 سنة، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بمركز أبوتشت شمال قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبوالمعارف عبد الشافي، وأحمد صالح أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير.



ترجع وقائع القضية لشهر سبتمبر 2022 ، عندما ضبطت أجهزة الأمن بـ قنا ، عطية .م.ع ٤٠ سنه، سائق، مقيم بقرية كوم يعقوب التابعة لمركز أبوتشت، و بحوزته كمية متنوعة من المواد المخدرة " حشيش، أفيون، شابو" وسلاح و طلقات نارية.

تبين أن المتهم يعتزم ترويج كمية المخدرات على عملائه بنطاق المركز، و وجهت له جهات التحقيق، تهم إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، وحيازة بندقية آلية و 8 طلقات وفرد خرطوش.

أحيلت القضية برقم 15116 لسنة 2022 جنح مركز شرطة أبوتشت، وقيدت برقم 2604 لسنة 2022 كلي قنا، لمحكمة الجنايات.