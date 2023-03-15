عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 15 سنة لـ سائق بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا

محكمة جنايات نجع
محكمة جنايات نجع حمادى

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، بمعاقبة سائق بالسجن 15 سنة، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بمركز أبوتشت شمال قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبوالمعارف عبد الشافي، وأحمد صالح أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير.

 

بعد خطوبتها لآخر.. شاب يطعن ابنة عمه داخل مقر عملها بقنا

بدء نقل الباعة الجائلين في نجع حمادي وإخلاء الشوارع نهائياً


 ترجع وقائع القضية لشهر سبتمبر  2022 ، عندما ضبطت أجهزة الأمن بـ قنا ، عطية .م.ع ٤٠ سنه، سائق، مقيم بقرية كوم يعقوب التابعة لمركز أبوتشت، و بحوزته كمية متنوعة من المواد المخدرة " حشيش، أفيون، شابو" وسلاح و طلقات نارية.

تبين أن المتهم يعتزم ترويج كمية المخدرات على عملائه بنطاق المركز، و وجهت له جهات التحقيق، تهم إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، وحيازة بندقية آلية و 8 طلقات وفرد خرطوش.

أحيلت القضية برقم 15116 لسنة 2022 جنح مركز شرطة أبوتشت، وقيدت برقم 2604 لسنة 2022 كلي قنا، لمحكمة الجنايات.

 

قنا نجع حمادى سائق معاقبة سائق بالسجن 15 سنة المواد المخدرة مركز أبوتشت بندقية آلية قرية كوم يعقوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استنى متبعش.. تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم بمصر

لديه قرنين في رأسه.. سبب مفاجئ وراء وفاة يمني عمره 140 عاما

عايزني أجيبله واحدة | قعدة شرب حشيش وآيس تنتهي بجريمة في أكتوبر

نداء عاجل من الأردن إلى السعودية.. ما القصة؟

تحذير من وضع الفول فى كيس بلاستيك

بعد استيراد التشادية.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق 

رسالة سرية في حقيبة الملكة رانيا في زفاف ابنتها

أزمة جديدة تلاحق كهربا.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بأمر النيابة..استخراج جثة طالب بعد دفنها بأسبوع فى قنا

قنا ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة السيول المحتملة بسلاسل جبال البحر الأحمر 

ترشيحاتنا

ورطة بايدن.. سيناتور أمريكي يكشف عن أكبر تهديد لـ الولايات المتحدة

أمطار وضباب وتدنى في مستوى الرؤية..الأرصاد السعودية تحذر من طقس الغد

إنفوجراف| أبرز 7 تصريحات لـ وزير الزراعة خلال افتتاح مجمع الأسمدة الآزوتية

بلينكن يضغط على أبي أحمد لمحاسبة المتورطين في الجرائم الإنسانية بتيجراي

روسيا تعلن صد هجوم كبير لـ الجيش الأوكراني في زابوريجيا.. تفاصيل

مدرب البرازيل يتغنى بصلاح ويفجّر مفاجأة بشأن مواجهة ريال مدريد وليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند بسبب رمضان .. صور وضعت ليلى علوي في مأزق

مشروب رمضان.. طريقة تحضير الكركدية بالخطوات

باروكة من الألماس.. أحلام الشامسي تثير الجدل بظهورها| شاهد

رئيس الأركان يشهد بياناً لأعمال التطهير الكيميائي لإحدى وحدات الدفاع الجوي

فيديو

«اتجوز سوسن بدر صديقة والدته».. من هو نجل ناهد فريد شوقي؟ «فيديوجراف»

تغطية خاصة لـ القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح | تفاصيل

هل يرافق الزمالك الأهلي في كأس العالم 2025.. فرصة ذهبية للأبيض

ضرب وفيديوهات وشبكة مضروبة.. أزمات في حياة الفنانة علا غانم| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ