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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير تكنولوجيا: 30 مليون وظيفة مستحدثة من قبل الذكاء الاصطناعي

أرشيفية
أرشيفية

قال المهندس أحمد طارق ، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات ، إن هناك أكثر من 30 مليون وظيفة مستحدثة من قبل الذكاء الاصطناعي ، معلقا عن فكرة ما يتردد عن انتهاء على العنصر البشري باستخدام كافة الوظائف للذكاء الاصطناعي.

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وأضاف "طارق"، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "etc" اليوم، الأربعاء، أن ضمن مميزات الذكاء الاصطناعي، استخراج كافة الأوراق القانونية، ويستطيع أن يوفرها لك الذكاء الاصطناعي وانت فى المنزل بدون أى مجهودات.  

وتابع "هناك ما يسمى بالنظام “GBT 3” والتحديث له هو “GBT 4”، وما نراه الآن هو 75 مليار معلومة داخل هذا النظام والحديث يحتوي على 100 تريليون معلومة جديدة"، معقباً "تخيل لما النظامين يتكلموا قصاد بعض هيحصل حاجات كتير بين النظاميين وتحورات كثيرة لأن النظام يتغذى على نفسه، فهو أذكى من العقل البشري في تدقيق المعلومة".

وعن تخوف البشر من الذكاء الاصطناعي، أشار" طارق ، إلى أنه لن يتغلب على العنصر البشري فهو مسار محدد من البشر ولن يتجاوزه حتى الآن، معلقًا: "رأيي أنا هيقدروا يتغلبوا عليها لو سألوها أسئلة ذكية".

تكنولوجيا المعلومات الدماغ البشري الذكاء الاصطناعي خبير تكنولوجيا العقل البشري مهندس احمد طارق الإعلامية إنجي أنور

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