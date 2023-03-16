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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انعقاد لجنة إعداد الخطة البحثية بجامعة أسوان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شهدت جامعة أسوان إنعقاد لجنة الخطة البحثية للجامعة في نسختها الأولى لقطاع الدراسات العليا والبحوث تحت رعاية  الدكتور  أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور محمد عبد العزيز مهلل عرابى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لوضع الخطة البحثية الخمسية للجامعة  2028/2023 . 

وقال الدكتور محمد عبد العزيز مهلل عرابى بأن الاجتماع تناول إقرار مقترح  تعديل الخطة البحثية لجامعة أسوان وذلك بعد العديد من اللقاءات السابقه التى عقدتها اللجنة وضمت العديد من المناقشات للوقوف على محاور الخطه البحثية بما يتماشى مع رؤيه مصر 2030، وأهداف التنميه المستدامة العالميه، وأيضا اتساقا مع خطة وزاره التعليم العالى والبحث العلمى.

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خطة بحثية

كما عرض الدكتور ممدوح عبد الآخر منسق لجنة وضع الخطة البحثية للجامعة النسخة الأولى من الخطة البحثية التى تم وضعها بواسطة أعضاء اللجنة المكونة من وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث وبمشاركة أعضاء اللجنة الاستشارية للقطاع.

وأوضح بأن اللجنة اجتمعت لمناقشة مهامها ومناقشة بعض الموضوعات الخاصة بقطاع الدراسات العليا والبحوث، وقدخرجت اللجنة بتوصيات عديدة، ومنها الانتهاء من إعداد وتحديث لوائح الدراسات العليا بالكليات المختلفة، مع استحداث برامج دراسات عليا خاصة، والعمل علي اعتماد آلية خاصة بكل كلية على حدة من كليات جامعة أسوان لتسويق البحوث العلمية والتطبيقية.

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أنشطة جامعية 

وتجدر الإشارة إلى أن الخطة ناقشت تنوع تخصصات أعضاء هيئة التدريس بالكليات ومدى مناسبه ذلك لأعداد الطلاب ومتطلباتهم التخصصية، وبما يتناسب مع أهداف الخطة البحثية لزياده الأبحاث كيفا وكمية وتعاونا مع الجامعات العالميه وذلك من أجل زياده أعداد الأبحاث المنشورة باسم الجامعة على قواعد البيانات العالمية، مع وضع طرق تطوير تتناسب مع باحثين الجامعة، مع وضع الخطة البحثية بما يتناسب مع هويه محافظه أسوان واحتياجات سوق العمل والخطة الاستراتيجية للجامعة. 

وكانت قد إنطلقت فعاليات المؤتمر الطبي تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والذي ينظمه قسم الأطفال بكلية الطب تحت عنوان "الجديد فى التخصصات الدقيقة فى طب الأطفال ". 

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن عثمان على أهمية إقامة وتنظيم المؤتمرات الطبية والعلمية بمحافظة أسوان التي تعد مشتى عالمى، وفى إطار ترويج السياحة التعليمية والعمل على نقل الخبرات العلمية والبحثية والطبية لشباب الأطباء، مضيفاً بأنه تعد المؤتمرات الطبية والعلمية من معايير التصنيف التي حصلت عليها جامعة أسوان ضمن المراكز الأولي عالميا علي مستوي الجامعات المصرية والعالمية.

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