محافظ أسوان يكلف بعقد اجتماع تنسيقى لمناقشة الخطة العامة للتعبئة للعام 2023/2024

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بعقد اجتماع تنسيقى برئاسة اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام، وذلك لمناقشة وبحث محاور وآليات الإعداد النهائى للخطة العامة للتعبئة بالمحافظة للعام 2023/2024.

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لحشد كافة الإمكانيات والموارد المتاحة والاستفادة منها فى دعم الإستعدادات والتجهيزات اللازمة لمجابهة الأزمات والكوارث والحد من آثارها.



الامكانيات البشرية

وأكد اللواء أشرف عطية على أهمية الخطة العامة للتعبئة فى الوصول إلى حصر دقيق لكافة الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة فى مختلف القطاعات للمساهمة فى دعم خطط التنمية مع التخطيط الجيد وإتخاذ القرار المناسب وخاصة وقت الأزمات.

وقد حضر الإجتماع كل من العميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى ، والعميد ماجد السعودى المستشار العسكرى ، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن ، ومديرى الإدارات والمديريات الخدمية والهيئات والشركات ، فضلاً عن مسئولى كافة الجهات المعنية.

وخلال الإجتماع أوضح العميد أحمد دنش بأنه تم إستعراض أهداف الخطة العامة للتعبئة ، بجانب بحث وتحديد الأدوار والمسئوليات والإجراءات التنفيذية اللازمة لإستيفاء كافة عناصر الخطة.

الخطط والسيناريوهات

وأشار أحمد دنش إلى أنه تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بضرورة التنسيق والتعاون الدائم مع إدارة الإحصاءات الفرعية والمركزية وإدارة الكوارث والأزمات لتحديث البيانات والمعلومات أولاً بأول ، مع إعداد الخطط والسيناريوهات المطلوبة لإستيفاء عناصر الخطة العامة ، ورفع حالة الطوارئ للتعامل السريع والتدخل الفورى لإحتواء الكوارث والأزمات المحتملة والتخفيف من أثارها السلبية حفاظاً على أمن وسلامة الأهالى والمواطنين وكافة المنشآت والممتلكات العامة والخاصة .

وكان قد تم تنظيم حملات توعية ونظافة عامة وتجميل وأنشطة مدرسية وألعاب تفاعلية وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية وهم المشروع السويسرى " برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر والممول من الوكالة السويسرية للتنمية الدولية ، ووزارة التنمية المحلية و الأزهر الشريف ، والكنيسة و الأوقاف ، و التربية والتعليم ، والشباب والرياضة ، والصحة والتضامن الإجتماعى ، علاوة على جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وقال يحيى أبو زيد بأن ذلك ياتى ضمن الخطة القومية لترشيد إستهلاك المياه والذى تضمن قيام فرق توعية من الشركة لإستقصاء الرأى وقياس مدى رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة من الشركة ووصولها بالجودة المنشودة، علاوة على تنظيم رحلات مدرسية لمحطات ومرافق الشركة لتوصيل رسالة لترشيد إستهلاك مياه الشرب والحفاظ على شبكات الصرف الصحى ، فضلاً عن مشاركة فرقة منيب التراثية بقيادة فتحي منيب بأغانى هادفة منها أغنية " حاسب على الماية يا عم خليل ".