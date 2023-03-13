إصابة 15 شخصا في إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسوان - أبوسمبل البرى

تعرض 15 شخصا مساء اليوم الإثنين لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أجرة بطريق أسوان / أبو سمبل البرى ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين، ونقل الحالات إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق إخطاراً يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أجرة تحمل أرقام "ص وأ 2545" على طريق "أسوان / أبوسمبل" البرى بالقرب من مدخل قرية كركر.

حوادث متفرقة

ووجه مدير المرفق بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، للتعامل مع الحالات المصابة باجمالى 15 شخص ، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة بمدينة أسوان لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.