145 جنيها للكيلو .. لحوم بلدى تغزو الأسواق المصرية .. فيديو

تحدث المهندس محمد الجمال، رئيس لجنة الإنتاج الحيواني بحزب حماة الوطن، عن تفاصيل طرح لحوم قادمة من تشاد فى الأسواق المصرية.

وقال محمد الجمال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دي ام سي”، أنه سيتم تدعيم الأسواق المصرية بـ 3 طائرات لحوم حمولة الطائرة الواحدة 55 طن.

طائرات اللحوم

وأوضح محمد الجمال، أن طائرات اللحوم ستنزل مطارات أسوان، القاهرة، برج العرب، معبقا:" اللحوم بلدى وسعر الكيلو 145 جنيها.

وأكد رئيس لجنة الإنتاج الحيواني بحزب حماة الوطن، أن المشروع بدأ منذ عام ونص، بإشراف مصرى بيطرى كامل.