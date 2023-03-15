وزيرة التخطيط: الجهاز الإداري مليء بالكفاءات.. وجائزة التميز الحكومي قيمة مضافة

أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن جائزة التميز الحكومي يتم إعطاؤها لمؤسسات وأفراد، مضيفة: "السيدات حصلت على عدد كبير من جوائز التميز الحكومي".



وقالت هالة السعيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر": "جائزة التميز الحكومي تعتبر قيمة مضافة مجتمعية ".

وتابعت هالة السعيد :" الجهاز الإداري للدولة مليء بالكفاءات وبه قصص كفاح فيديو ويجب أن نشجع الموظفين بشكل مستمر ".

وأكملت هالة السعيد :" تسليط الضوء على قصص النجاح هو الهدف الأساسي من جائزة التميز الحكومي ".



ولفتت هالة السعيد :" يمكن أن يتقدم الموظف للحصول على جائزة التميز الحكومي لكن نحصل على موافقة من المؤسسة التي عمل بها "، مضيفا:" هناك مقيم سري للتفتيش على المؤسسات المرشحة لجوائز التميز الحكومي".



