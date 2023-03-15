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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزيرة التخطيط: الجهاز الإداري مليء بالكفاءات.. وجائزة التميز الحكومي قيمة مضافة

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن  جائزة التميز الحكومي  يتم إعطاؤها لمؤسسات وأفراد، مضيفة: "السيدات حصلت على عدد كبير من جوائز التميز الحكومي".

 

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وقالت هالة السعيد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر": "جائزة التميز الحكومي  تعتبر قيمة مضافة مجتمعية ".

 

وتابعت هالة السعيد :"  الجهاز  الإداري للدولة مليء بالكفاءات وبه قصص كفاح فيديو ويجب أن نشجع الموظفين  بشكل مستمر ".

 

وأكملت هالة السعيد :"  تسليط الضوء على قصص النجاح هو الهدف الأساسي من جائزة التميز الحكومي ".

 


ولفتت هالة السعيد :"  يمكن أن يتقدم الموظف للحصول على جائزة التميز  الحكومي لكن نحصل على موافقة من المؤسسة التي عمل بها "، مضيفا:" هناك مقيم سري  للتفتيش على المؤسسات المرشحة لجوائز التميز الحكومي".

 
 

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