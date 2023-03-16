مسلسلات رمضان 2023| كل ما تريد معرفته عن "كشف مستعجل".. قصة كوميدية ومنصة واحدة للعرض

مسلسلات رمضان 2023.. تشهد هذا العام تنوعا مختلفا ما بين الدراما والأكشن والكوميديا، وعلى رأس هذه القائمة المسلسل الكوميدي كشف مستعجل.





فكرة تقديم مسلسل كوميدي بين مصطفى خاطر وتوتا



وتعود فكرة تقديم مسلسل كشف مستعجل إلى المنتج كريم أبو ذكري والذى كان يمتلك السيناريو منذ عدة أشهر وقام بتوقيع محمد عبد الرحمن توتا على بطولته، ثم اقترح أسم الفنان مصطفي خاطر ليشارك توتا بطولة المسلسل، خاصة وأنه العمل الأول الذى يجمع بين الثنائى فى الدراما، وبالفعل تعاقد المنتج كريم أبو ذكري مع خاطر، الذي بدوره وافق على الفور فور قرأته للسيناريو.



كشف مستعجل

تفاصيل دور مصطفى خاطر

ويجسد الفنان مصطفى خاطر دور مريض نفسي يدعي يوسف يمر بأزمة نفسية ويضطر إلى الذهاب لطبيب نفسي للعلاج.



كشف مستعجل



وبالفعل تبدأ رحلته مع العلاج بجانب العديد من الموافق الكوميدية التى تجمعه بمحمد عبد الرحمن توتا وهنادي مهنا ومحمد على رزق ومحمد لطفي.



تفاصيل دور محمد عبد الرحمن توتا

أما محمد عبد الرحمن فيلعب دور الطبيب النفسي، حيث يجسد شخصية الدكتور سهام، وعن سبب اختيار أسم سهام للشخصية قال توتا فى تصريح سابق : الأسم غريب جدا ولكنه مناسب للشخصية، خاصة أنها شخصية مهزوزة جدا، ‏‏‏ويظل طوال أحداث المسلسل مفعولا به، ويتم استخدامه طوال الوقت في أمور لا ‏‏‏علاقة له بها".‏





كشف مستعجل

تفاصيل شخصية هاني مهنا (البطولة النسائية)

كشف مستعجل

وتجسد هنادي مهنا دور البطولة النسائية فى المسلسل وتجسد خلال الأحداث شخصية ممثلة مغمورة تدعي “عليا”، وتمر بكثير من الأزمات الكوميدية بينها وبين شقيقها محمد عبد الرحمن توتا ووالدتها هناء الشوربجي.





أبطال مسلسل كشف مستعجل

مسلسل "كشف مستعجل" مكون من 15 حلقة فقط وبطولة مصطفي ‏خاطر، ومحمد عبدالرحمن، والبطولة النسائي لهنادي مهنا، وإلهام وجدي، كما يشارك في ‏البطولة، محمد ‏لطفي، ومحمد علي ‏رزق، إضافة إلى الفنانة القديرة ميمي جمال، والفنان ‏القدير ‏أشرف عبدالغفور، ‏وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج ‏‏"‏k ‎media‏" كريم أبو ذكري ‏في خامس تعاون له مع المتحدة للخدمات ‏الإعلامية.





كشف مستعجل

كشف مستعجل أولى انتاجات منصة ‏watch it‏ فى رمضان

ويعتبر مسلسل كشف مستعجل هو أول انتاج لمنصة ‏watch it‏ فى رمضان، حيث أنتجت ‏watch it أعمال درامية كثيرة خارج الموسم الرمضاني، إلا أنها قررت هذا العام أن تخوض المنافسة وتقوم بإنتاج أعمال درامية خصيصا للعرض على المنصة فى شهر رمضان لتكون منافس قوي أمام باقى المنصات.





برومو مسلسل كشف مستعجل

وبدأت منصة واتش أت فى الترويج للمسلسل منذ عدة أيام بطرح البرومو التشويقي الأول والذى تضمن العديد من المشاهد الكوميدية التى تجمع مصطفى خاطر بتوتا، بالإضافة إلى عدد من مشاهد الدراما، حيث يتضمن المسلسل توليفة درامية مفاجأة للجمهور.





كشف مستعجل

انتهاء تصوير كشف مستعجل

ويواصل حاليًا فريق العمل تصوير مشاهد المسلسل فى العديد من شوارع القاهرة، حيث انتهى مخرج العمل شادي الرملى من 70٪ من أحداث المسلسل، ومن المفترض أن يستمر تصوير المسلسل حتى الأسبوع الأول فى رمضان.