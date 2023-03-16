أخبار التوك شو| بسعر 145 جنيهًا.. تعرف على جهود الدولة في توفير اللحوم التشادية وأحمد موسى ينفعل على الهواء: "في محتكرين في البلد"

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها في التقرير التالي:

بسعر 145 جنيهًا.. تعرف على جهود الدولة في توفير اللحوم التشادية للمواطنين

أكد المهندس محمد الجمال، رئيس لجنة الإنتاج الحيواني بحزب حماة الوطن، أنه بالنسبة لـ اللحوم التشادية فقد تم شراء عدد كبير من الأبقار لزيادة الإنتاجية ما يعادل 30 ألف رأس وتم تغيير المرعى لكي يناسب الذوق المصري والمستهلك المصري.

الأرض طبلت .. أحمد موسى ينفعل على الهواء: «في محتكرين في البلد»

قال الإعلامي أحمد موسى، إن افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الآزوتية، مهم للغاية لأنه يوفر الأسمدة المطلوبة لزراعة الأراضي المصرية سواء زراعية أو صحراوية، مُردّداً: «الأرض باظت وزي ما بيقول الفلاحين الأرض طبلت عشان كده لازم السماد والمصانع».

اختفاء 2.5 طن يورانيوم طبيعي من ليبيا.. أحمد موسى: خبر هيقلب الدنيا

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل اكتشاف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اختفاء 2.5 طن يورانيوم طبيعي كانت مُخزّنة في موقع ليبي؛ لم تُفصّح عنه الوكالة.

رئيس النصر للكيماويات: 6 آلاف عامل بمجمع الأسمدة الأزوتية

كشف اللواء دكتور إيهاب عبد السميع، رئيس شركة النصر للكيماويات الوسيطة، تفاصيل توفير بيئة عمل مناسبة وصحية؛ من خلال إتاحة جميع الخدمات اللازمة للعاملين بمجمع مصانع الأسمدة الأزوتية.

القبض على سارقي فيلا محمد صلاح وهذه قائمة المسروقات

في تقرير عرضته قناة العربية الإخبارية أظهر جهود وزارة الداخلية المصرية في إجراء التحريات وجمع المعلومات حتى تمكنت الاجهزة الامنية من تحديد مرتكبي واقعة السرقة التي حدثت في فيلا اللاعب محمد صلاح.

تطبق لأول مرة.. قرار جديد خاص بالحج هذا العام يهم المصريين

أكد ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الهدف الأساسي من إنشاء البوابة المصرية للعمرة هو حماية المواطن من التحايل وعمليات النصب .

شبكة فالصو وخدعتني.. زوج علا غانم يخرج عن صمته ويرد على اتهاماتها



عرضت فضائية "العربية" تقريرا عن الفنانة علا غانم، وآخر تطورات علاقتها مع زوجها، حيث قرر رجل الأعمال عبد العزيز حسن، الرد على ما قالته.

وزيرة التخطيط: السيدة المتزوجة تحصل على 65 ألف جنيه في هذه الحالة

كشفت هالة السعيد وزيرة التخطيط، تفاصيل ادخار مبلغ 1000 جنيه لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما.

لفتح مقبرة أثرية.. تخلص من زوجته بعد رفضها تقديم رضيعها قربانا للجن

كشف برنامج «تفاصيل» القصة الكاملة لقتل فتاة على يد زوجها في الفيوم، بعد رفض المجني عليها تقديم رضيعها قربانا للجن بعد طلب من زوجها؛ لفتح مقبرة أثرية.

التموين تزف بشرى للمواطنين: هبوط في أسعار السلع الغذائية في رمضان



قال المهندس عبد المنعم خليل ، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ، إن شهر رمضان المقبل سيشهد هبوط في أسعار السلع الغذائية ، ولدينا مخزون الأرز يكفي الى 4 شهور ونصف الى بعد عيد الأضحى المبارك .

إدارة المخلفات بالمنيا : الوحدات المحلية مسؤولة عن جمع القمامة وتوريدها



أكد المهندس محمود علي، مدير إدارة المخلفات بمحافظة المنيا، أن مشروع تدوير المخلفات الذى تم افتتاحه سيتبعه عدد من المشروعات الأخرى الخاصة فى ذات الشأن.

مبادرة جديدة.. عربات متنقلة لبيع اللحوم التشادية بـ145 جنيها للكيلو



كشف المهندس محمد الجمال، رئيس لجنة الإنتاج الحيواني بحزب حماة الوطن، تفاصيل مبادرة ضخ اللحوم التشادية في الأسواق المصرية.

اتحاد الصناعات يكشف أبرز مواد تعديل قانون عربات الطعام المتنقلة بالبرلمان



قال المهندس حسين منصور ، عضو اتحاد الصناعات وخبير في ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إن وزارة التنمية المحلية كانت عائقا للقانون الحالي لعربات الطعام المتنقلة بسبب التأخر فى إصدار اللائحة ، مشيرا الى أن تعديلات قانون عربات الطعام ستوفر نحو 300 ألف فرصة عمل سنويا للشباب.

9000 ساعة.. برنامج أحمد موسى يحقق رقما تاريخيا على الهواء

قال الإعلامي أحمد موسى، انه يحب الذهاب إلى مقر عمله في الأهرام في السابعة صباحا قبل الجميع، علاوة على إنه يذهب إلى مدينة الإنتاج الإعلامي الساعة الواحدة ظهرا ليخرج على الهواء في الثامنة.

كيف تساعد مصانع الأسمدة الآزوتية في تخطي آثار الأزمة العالمية؟ نقيب الزراعيين يوضح



أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن 2022 و2023 صادرات مصر شكلت من الأسمدة مبالغ عالية، بعد وجود شُح في السماد على مستوى العالم بسبب الأزمة الاقتصادية.