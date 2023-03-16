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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الحسنة: نسعى لعمل مجرى أساسى للسيول

متابعة آثار السيول
متابعة آثار السيول بمدينة الحسنة

التقى  المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء،   بمندوب معهد بحوث الموارد المائية والري وذلك لمعاينة منطقة مجرى السيل بمدينة الحسنة على الطبيعة لعمل مجرى أساسى للسيول،  والعمل على تدبيشه و تبطيبنة وعمل قنوات لعبور المياه بما يضمن تحقيق الحماية للمدينة من أخطار السيول والتى تهدف فى المقام الأول توفير الحماية للمواطنين وحماية المنشآت والطرق وجميع البنية التحتية للمدينة ، تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محمدعبدالفضيل  شوشة محافظ شمال سيناء، بمتابعة الآثار الناجمة عن سيول الحسنة بالأمس بجميع القطاعات ، وحصر كافة التلفيات على الطبيعة وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بوسط سيناء.

 

 

مجري للسيل:

وأشار رئيس مركز ومدينة الحسنة،  إلى أنه سوف يتم تنفيذ مجرى للسيل بمدينة الحسنة على أسس ودراسة طبقاً لطبيعة المنطقة حفاظاً على سلامة المواطنين ، وعدم وقوع  أى أضرارا لأهالينا بمدينة الحسنة والاستفادة من مياه الأمطار والسيول واستغلالها فى عملية الزراعة٠

وفى سياق متصل  .إلتقى رئيس المركز والمدينة اليوم  ، بمندوب الطرق والكبارى لمعاينة التلفيات التى احدثها سيل الحسنة بالامس وذلك لصيانتها واستعادة كفاءتها لسهولة الحركة عليها وحفاظاً على سلامة الجميع وحرصا على المال العام وهى:

 الحسنة/ نخل  ،  الحسنة/ القسيمة
  الحسنة/بغداد ،   القسيمة/ العريش 

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