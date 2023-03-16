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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا ترفض 6 ملايين دولار من التمويل العام للشاحن الفائق

صدى البلد

كان من الممكن أن تحصل تسلا على 6 ملايين دولار من ولاية كاليفورنيا لشبكة Supercharger الخاصة بها، ومع ذلك لا تريد الشركة أن يُطلب منها دمج نظام الدفع الخاص بها مع الشركات الآخرى، ولا تحتاج على الأرجح إلى المال بقدر ما يحتاج منافسيها لهذا التعاون.

 

يوجد الكثير من التمويل لشبكات الشحن السريع DC في الولايات المتحدة في الوقت الحالي نظرًا لعدم توفر البنية التحتية للشحن العام، تدير تسلا أكبر شبكة وأكثرها موثوقية، وهي الأسرع والأكثر كفاءة في التوسع، وذلك على الرغم من أن معظم محطاتها لا تزال مخصصة فقط لسياراتها.

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تسلا ترفض 6 ملايين دولار من التمويل العام للشاحن الفائق

ومع تحرك تسلا لفتح شبكة Supercharger الخاصة بها لمالكي جميع المركبات الكهربائية ، ستمنح الحكومة الفيدرالية الأمريكية الشركة مبلغ 7 مليارات دولار قد خصصتها لتمويل التوسع في البنية التحتية العامة لشحن المركبات الكهربائية، وذلك لكي تكون مؤهلاً للحصول على الأموال ، كان على تسلا ببساطة الموافقة على إتاحة محطات الشحن السريع DC لملاك السيارات من الشركات المنافسة.

 

قدم برنامج النقل النظيف التابع للجنة الطاقة بكاليفورنيا لشحن المركبات الكهربائية في المناطق الريفية 6 ملايين دولار إضافية لتسلا كتمويل حكومي لأربع محطات شاحن فائق كبير مع 420 نقطة شحن ضخمة، ويتعين على تسلا الالتزام بمتطلبات محددة و "مرهقة بلا داع للبنية التحتية للدفع".

 

تميل تسلا دائما الى بناء مشاريعها بنفسها، وبطريقتها الخاصة، ومن النادر أن تتلقى الشركة أوامر من الآخرين ، حتى لو كان ذلك فقدان الدعم أو التمويل.

 

تتعامل تسلا مع مدفوعات Supercharger الخاصة بها عبر تطبيق الهاتف الذكي الخاص بها، لا تحتوي أجهزة Superchargersعلى شاشات أو لوحات مفاتيح أو أنظمة دفع ببطاقات الائتمان، ويجادل بعض الناس بأن الافتقار إلى مثل هذه التكنولوجيا قد يكون جزءًا من السبب في أن أجهزة الشحن السريعة من Tesla DC موثوقة بشدة.

 

طلبت كاليفورنيا أيضًا من تسلا التأكد من أن 50٪ من أكشاك الشحن لديها موصلات CCS، كجزء من الصفقة مع إدارة بايدن ، وتستخدم الشركة بالفعل شاحن Magic الجديد الخاص بها لضمان أن المالكين غير التابعين لتسلا يمكنهم استخدام شواحنها الفائقة.

تسلا Supercharger Tesla بايدن كاليفورنيا

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