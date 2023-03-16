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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رحيل كولر حال الخروج من دوري أبطال إفريقيا..نجم الأهلي السابق يكشف الحقيقة

صدى البلد

 

أكد ماهر همام نجم فريق الأهلي السابق أن النادي الأهلي لا يتعامل بالقطعة مع المدربين الذين تولوا تدريبه في السنوات الماضية وهو نفس الأمر مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق .

وقال ماهر همام نجم فريق الأهلي السابق ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" لا أعتقد أن الأهلي قد يتخذ قرار برحيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق في حال توديع بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف:"الأهلي مطالب بالفوز على القطن الكاميروني والهلال السوداني من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة الإفريقية ".

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