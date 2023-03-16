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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي كساب وعفاف شعيب يطرحان «ماهي ترندات» في رمضان

مي كساب
مي كساب

تواصل الفنانة مي كساب تسجيل دورها ضمن أحداث المسلسل الإذاعي “ماهي ترندات”، المقرر طرحه خلال شهر رمضان القادم.

ومن المقرر أن يشارك مي كساب بطولة العمل كل من سامح حسن وعفاف شعيب، ومن تأليف الكاتبة الصحفية أماني ضرغام، ومن إخراج تامر شحاتة. 

من جانب آخر، أعلنت الفنانة مي كساب عن الانتهاء من تصوير مسلسل “جعفر العمدة”، المقرر عرضه في موسم رمضان 2023، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت مي كساب في منشور لها: “الحمد لله خلصت تصوير مسلسل #جعفر_العمدة مع أسدين قصر النيل، كانت تجربة ممتعة جدا جدا بالنسبة لي إتعلمت فيها كتير من مخرج كبير وشاطر ومنفرد وزميل نجم كبير موهوب ومحب ربنا يدينا من كرمه وفضله. نوعدكم بمسلسل يليق بالجمهور الكريم في الشهر الكريم كل سنة وأنتم طيبين”.

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مسلسل “جعفر العمدة” حصريا، علي قنوات DMC، خلال شهر رمضان، إلى جانب منصة “واتش ات”، أما خارج مصر سيعرض عبر منصة “شاهد”. 

وتدور أحداث مسلسل محمد رمضان هذا العام، في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.

ويشارك في بطولته كل من زينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومنة فضالي، وأحمد داش، وفريدة سيف النصر، ومنذر رياحنة، وعدد آخر من الفنانين.

 

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