افتتاح معرض فنى بكلية الطفولة في جامعة جنوب الوادى

افتتح الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، المعرض الفنى لطالبات كلية التربية بقنا " شعبة طفولة "على هامش فعاليات الأسبوع البيئي الخامس عشر، والذى ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادى، فى الفترة من 11 – 16 مارس.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام الطيب، عميد كلية التربية بقنا والدكتور محمد صبرى الأنصارى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





قدمت الطالبات، هدية تذكارية عبارة عن بورتريه لرئيس الجامعة، كما تم تقديم عرض فنى للطالبات تخللته الأغانى الوطنية.

وأبدى رئيس الجامعة، إعجابه بإبداعات طلاب الكلية التي تنوعت ما بين لوحات فنية متميزة ومشغولات فنية مسطحة ومجسمة من خامات البيئة المتاحة للطالبات واعادة تدويرها.

وأشاد رئيس جامعة جنوب الوادى، بالجهد المتميز الذي قدمه طلاب الكلية، معبرًا عن سعادته بأبنائه الطلاب، الذين أثروا فعاليات الأسبوع البيئي بالجامعة.



شارك فى المعرض الفنى الدكتورة مروة الفقى والدكتور محمد عطا، مع عدد كبير من طالبات الكلية من الفرق الأربعة، كما أشرف على تنظيم المعرض الفنى أسرة"طلاب من أجل مصر".



