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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة بيراميدز لرحلة المغرب ومواجهة الجيش الملكي

صدى البلد

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة المغرب لخوض مباراة الجيش الملكي في إطار مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الأحد على استاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط في خامس جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد دعدور

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - أسامة جلال - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد توفيق- أحمد فتحي

خط الوسط: وليد الكرتي - عبد الله السعيد - هشام محمد - محمد صادق - محمود دونجا - محمود صابر - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي -

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

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