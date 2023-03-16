يخدم مصلحة الأهلي.. الهلال السوداني يتلقى خبرا صادما قبل مواجهة صن داونز

تلقى فريق الهلال السوداني خبرا صادما قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها، السبت المقبل، على ملعب “الجوهرة الزرقاء”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب صحيفة “كفر ووتر” السودانية، فإن اللجنة المنظمة لمباراة الهلال وصن داونز، عقدت اجتماعا بمقر الاتحاد السوداني لكرة القدم أمس السبت، وقررت إقامة اللقاء بدون حضور جماهيري، مع الالتزام التام بقرار الاتحاد الإفريقي بدخول العدد المسموح به من الاتحاد السوداني وناديي الهلال وصن دوانز والإعلام

وفي حال فوز الهلال على صن داونز، سيتأهل الفريق السوداني رسميا رفقة الفريق الجنوب إفريقي إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يودع الأهلي البطولة.

ويحتاج الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، للفوز على القطن الكاميروني والهلال السوداني في آخر جولتين من دور المجموعات، مع هزيمة أو تعادل الهلال السوداني أمام صن داونز، للتأهل إلى الدور ربع النهائي.

ترتيب المجموعة الثانية:

صن داونز: 10 نقاط.

الهلال السوداني: 9 نقاط.

الأهلي: 4 نقاط.

القطن الكاميروني: 0 نقاط (ودع البطولة رسميا)