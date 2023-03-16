مجلس الأقصر يعلن طرح مزايدة لعملية استغلال كافتيريا بالسوق الحضري

أعلن اللواء على الشرابى رئيس مجلس مدينة الأقصر، طرح حق استغلال كافتيريا رقم (٢) بالسوق الحضري بمدينة الأقصر ، حيث أنه تعقد الجلسة بمجلس مدينة الأقصر بجزيرة العوامية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٠



تسحب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة التعاقدات بمجلس مدينة الأقصر نظير سداد مبلغ قدره (٢٩٩) جنيهاً

وأضاف الدكتور علي الشرابي أن تأمين دخول المزاد مبلغ قدره (٥٠٠٠) جنيه يزاد إلى نسبة ١٠٪ من القيمة الراسية لأعلى سعر عند الترسية تسدد فور الرسو بخزينة مجلس مدينة الأقصر.

وعلى الراغبين الدخول في المزاد شراء كراسة الشروط والتسجيل على بوابة التعاقدات العامة والحضور في الموعد المحدد للجلسة ومعه صور من المستندات الآتية + الأصل للإطلاع.



( كراسة الشروط والمواصفات والتوقيع على اصل الإقرار المرفق بالكراسة - صورة الرقم القومي بالنسبه للأشخاص الطبيعيين - عقد التأسيس بالنسبة للشركات - شهادة التسجيل بالفاتورة الإلكترونية - شهاده بعدم وجود مديونية)



يخضع المزاد للقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات.