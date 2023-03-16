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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

البوستر الرسمي لفيلم بعد الشر بطولة علي ربيع

صدى البلد

طرحت الشركة المنتجة لفيلم بعد الشر للفنان على ربيع الأفيش الدعائى الرسمى للعمل المقرر طرحه فى دور العرض خلال موسم عيد الفطر السينمائى.

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وكان قد انضم الفنان محمد أنور للمشاركةؤ 'شض في فيلم "بعد الشر" من بطولة علي١ ربيع، ويظهر أنور كضيف شرف في الفيلم والمقرر١١ض١١ضضضضض عرضه في موسم عيد الفطر المقبل.

فيلم بعد الشر

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

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فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، ميرنا نور الدين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.


من ناحية أخرى، أعلن الفنان محمد أنور، عن مشاركته بدور مميز في فيلم "مستر إكس" بطولة النجم أحمد فهمي، معرباً عن سعادته البالغة للمشاركة في ذلك الفيلم الذي يجمع العديد من النجوم الكبار في مجال السينما في مصر والوطن العرب.

بيومي فؤاد عيد الفطر محمد رمضان أوس أوس ميرنا نور الدين رنا رئيس محمد انور

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