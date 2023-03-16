بوينج تعلن استئناف تسليم طائرات B787 دريملاينر.. الفيدرالي: اطمأننا لحل المشكلة

أكدت شركة بوينج العالمية، اليوم الخميس، أنها سلمت طائرة من طراز B787 دريملاينر إلى الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا، لتكون هي أول طائرة تسلمها منذ توقف عمليات التسليم في أواخر فبراير عندما أعلنت وجود مشكلة في بيانات أحد المكونات.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية، الشهر الماضي أن بوينج أوقفت تسليم الطائرات بسبب خطأ في تحليل البيانات مرتبط بحاجز الضغط الأمامي للطائرة وهو خطأ اكتشفته الشركة بعد مراجعة سجلات الاعتماد.

وقالت الإدارة يوم الجمعة، إنها اطمأنت لحل المشكلة ووافقت على أن تستأنف بوينج تسلم طائرات 787. وقالت مصادر إن من المتوقع أن ترسل بوينج طائرة أخرى من طراز 787 إلى أمريكان إيرلاينز قريبا.

وتلقت شركة بوينج طلبيات لحوالي 200 طائرة دريملاينر على مدى الأشهر الأربعة المنصرمة بموجب الاتفاق السعودي وطلبيات أخرى من يونايتد إيرلاينز وإير إنديا.