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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لأصحاب الدخل المحدود.. فيفو تستعد لإطلاق هاتفين من سلسلة Y

Vivo
Vivo

طرحت شركة  فيفو  Vivo الصينية لصناعة الهواتف الذكية مؤخرًا، سلسلة هواتفها  Vivo V27 التي حققت نجاحا كبيرا ولاقت شعبية واسعة، والآن تستعد الشركة لإطلاق موبايل جديد من السلسلة Y، يُطلق عليه اسم Vivo Y78 + قريبًا في الصين. 

وفقا لموقع Mysmartprice ظهر موبايل  Vivo Y78 + المنتظر في منصة شهادات اعتماد TENAA وتم رصد مواصفاته، تُظهر القائمة الأولية أن الجهاز سيحتوي على كاميرا ثلاثية ويحزم بطارية كبيرة تبلغ 4900 مللي أمبير في الساعة، ومن المتوقع أن يكون خلفية لـ Vivo Y77 موديل العام 2022.

Vivo 

وفقًا للشائعات ، من المرجح أن يظهر Vivo Y78 + الذي يحمل الرقم الكودي V2271A في الصين أولا قبل إطلاقه في الأسواق العالمية،  ومن المتوقع أيضًا أن تطرح الشركة طراز Vivo Y78 النسخة الأساسية في الأسواق الهندية قريبا. بصرف النظر عن معلومات الكاميرا الثلاثية وتفاصيل سعة البطارية ، لا تكشف شهادة TENAA باقي المواصفات.

تخطط  فيفو  Vivo أيضًا لتقديم جهاز آخر من سلسلة Y وهو Vivo Y11. ووفقا للشائعات والتسريبات يأتي مع شاشة عرض نوعها IPS LCD مقاس 6.5 بوصة ، والتي ستوفر دقة وضوح Full HD +، مع معالج وحدة مركزية من ميدياتك.

يقترن المعالج في  فيفو  Vivo Y11 مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت رام  و128 جيجابايت من مساحة التخزين الأساسية، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي افتراضية بسعة 4 جيجا بايت رام. 

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يتم تشغيل هاتف فيفو واي 11 من خلال أندرويد 13 المستندة في عملها على واجهة مستخدم Funtouch OS 13 مع بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة والتي ستوفر دعم شحن سريع بقوة 18 وات. سيتم تقديم الهاتف بخيارين أو ثلاثة خيارات للألوان.

من المتوقع أن يتم إصدار الهواتف الجديدة بحلول نهاية الشهر الحالي، سيكون هاتف فيفو واي 11 متاحًا فقط في تكوين واحد فقط للذاكرة وسعة التخزين وهو 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، وغالبا سيكون في حدود 100 يوان صيني أي ما يعادل 446 جنيها مصريا.

 

فيفو سلسلة Y vivo Vivo V27 Vivo Y11 أندرويد ميدياتك

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