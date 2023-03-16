«قومي المرأة» يقيم دورة تدريبية لتصنيع فوانيس رمضان في كفر الشيخ.. صور

نظم المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ دورة تدريبية للأشغال الفنية والخيامية تحت عنوان «فرحة رمضان» لتصنيع فانوس وبعض المشغولات الفنية بقاعة التدريب بفرع المجلس وبمقر كلية التربية النوعية.

جاء ذلك برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، ومقررة فرع كفر الشيخ.

قالت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، ومقرر فرع بكفر الشيخ، قام بالتدريب الدكتورة مروة خنافير، والدكتورة ميرنا النحاس، وقد تم إنتاج مجموعة رائعة من المشغولات الفنية، التي تمثلت في فانوس رمضان و«خداديات» ومفارش ومعلقات، تمهيداً لاستقبال شهر رمضان الكريم، حضر الدورة مهندسة مروة حمدي، عضو الفرع، واستهدفت الدورة مجموعة من طالبات كلية الآداب، وطالبات كلية التربية النوعية.

وعلى جانب آخر، استقبلت الدكتورة أماني شاكر، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، طلاب وطالبات كلية الآداب قسم اجتماع، خلال زيارتهم لفرع المجلس بكفر الشيخ، لتعريفهم بالمجلس القومي للمرأة ونشأته واختصاصاته ونشاط فرع كفر الشيخ والخدمات التي يقدمها للمرأة بمحافظة كفر الشيخ.

وأضاف شاكر، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتطرقت لإنجازات الرئيس وضرورة الحفاظ على المكتسبات التي وصلت إليها المرأة المصرية من حقوق، ودورها المهم في الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وشرحت آليات تنفيذ مشروع تنمية الأسرة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

كما تناولت عدة موضوعات هامة، منها أضرار الزواج المبكر (زواج الأطفال) زواج القاصرات، وختان الإناث، كما تناولت الدكتورة هبة الكيلاني محامية الفرع، نشاط مكتب الشكاوى بالفرع، وعقوبات ختان الإناث، وحضر من عضوات الفرع، المهندسة مروة حمدي.

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