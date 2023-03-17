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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوال Motorola Edge 30 في السعودية

Motorola Edge 30
Motorola Edge 30

يأتي جوال  موتورلا  إيدج 30 بعدد من المميزات الرائعة، منها الوزن الخفيف، فهو أخف وأنحف جهاز يقدم اتصال شبكات الجيل الخامس 5G في السوق حتى الآن كما أنه يأتي مع شاشة عرض أموليد رائعة بمعدل تحديث 144 هرتز، بالإضافة إلى أداء معقول جدا يضمن لك إنجاز مهامك بسهولة.

يتوفر جوال  موتورولا  إيدج 30 في المملكة العربية السعودية بسعر 1299 ريال سعودي مع نسخة الذاكرة وسعة التخزين 8 جيجابايت رام و 256 جيجابايت روم، في السطور التالية ترصد "صدى البلد" المواصفات التفصيلية للجوال.

Motorola Edge 30

مواصفات Motorola Edge 30

وفقا لموقع gsmarena التقني، يأتي مع شاشة عرض AMOLED حجم 6.5 بوصة، بدقة 1080x2400 بيكسل وكثافة بيكسلات 405 نقطة لكل بوصة، الجودة HDR10+ ومعدل تحديث الشاشة 144 هرتز، مع نسبة شاشة إلى هيكل 86.2%، وطبقة حماية من الزجاج الواقي Corning Gorilla Glass 3

يتم تشغيل جوال  موتورولا  بواسطة معالج وحدة مركزية من كوالكوم شريحة SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G بدقة تصنيع 6 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي أقصى 2.5 جيجاهرتز، مع شريحة معالجة رسوميات الجرافيك من Adreno 642L مقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت روم، ولا يمكن زيادتها من خلال ميموري خارجية.

يحزم الجوال بطارية سعتها 4020 مللي امبير في الساعة، لا يمكن إزالتها تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، و الوزن الإجمالي للجهاز 155 جم مع درجة سمك 6.8 مم، ونظام تشغيل أندرويد 12 قابل للترقية إلى 14.

Motorola Edge 30

يأتي الجوال بإعداد كاميرات خلفية ثلاثية، مع مستشعر رئيسي فتحة عدسة واسعة بدقة 50 ميجابيكسل، وثانية فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابيكسل وثالثة للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع فلاش ليد مزدوج وتقنية HDR، وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل، بتقنية HDR ودعم لتصوير بجودة 4K.

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يدعم جهاز موتورولا إيدج 30 اتصالات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.2, A2DP, LE وتحديد الموقع الجغرافي GPS بالإضافة إلى نظم الملاحة الأخرى GLONASS, BDS, GALILEO، مع مستشعر تقارب وتسارع و جيروسكوب وبصمات الأصابع تحت الشاشة.

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