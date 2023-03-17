بـ 100 ألف جنيه.. اشتر أشهر سيدان صينية مستعملة| صور

تعتبر السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2008 أحد أشهر سيارات السيدان الاقتصادية في سوق السيارات المستعملة، وتتميز السيارة بتصميمها العصري، واعتماديتها نظراً لتوفر قطع غيارها ورخص أسعارها.

اسبيرانزا A516 موديل 2008

وارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية مثل أزمة نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً، بالإضافة لنقص قطع الغيار.

اسبيرانزا A516 موديل 2008

مواصفات السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2008

تعتمد السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2008 على محرك سعة 1600 سي سي عند 6350 لفة ، مع نظام حقن وقود متعدد النقاط، بمحرك يضخ قوة تصل إلى 118 حصانا، مقترن بناقل حركة يدوي خماسي السرعات، ونظام جر أمامي للعجلات.

وبلغت قراءة العداد في السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2008 نحو 140 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

قياسات وأبعاد السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2008

الطول الكلي: 4552 مم

العرض الكلي: 1750 مم

الارتفاع: 1483 مم

وزن السيارة: 1280 كجم

اسبيرانزا A516 موديل 2008

سعر السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2008 في سوق المستعمل

تبدأ أسعار السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2008 في سوق المستعمل بـ 100 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.