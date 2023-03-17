عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 100 ألف جنيه.. اشتر أشهر سيدان صينية مستعملة| صور

صدى البلد

تعتبر السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2008 أحد أشهر سيارات السيدان الاقتصادية في سوق السيارات المستعملة، وتتميز السيارة بتصميمها العصري، واعتماديتها نظراً لتوفر قطع غيارها ورخص أسعارها.

لو معاك 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة بالسوق المصرية|صور

أشهر سيارات BMW الرياضية بخصم 70%.. صور

 اسبيرانزا A516 موديل 2008

وارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية مثل أزمة نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً، بالإضافة لنقص قطع الغيار.

 اسبيرانزا A516 موديل 2008

مواصفات السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2008

تعتمد السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2008 على محرك سعة 1600 سي سي عند 6350 لفة ، مع نظام حقن وقود متعدد النقاط، بمحرك يضخ قوة تصل إلى 118 حصانا، مقترن بناقل حركة يدوي خماسي السرعات، ونظام جر أمامي للعجلات.

 

وبلغت قراءة العداد في السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2008 نحو 140 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

 

قياسات وأبعاد السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2008

الطول الكلي: 4552 مم

العرض الكلي: 1750 مم 

الارتفاع: 1483 مم

وزن السيارة: 1280 كجم

 اسبيرانزا A516 موديل 2008

سعر السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2008 في سوق المستعمل

تبدأ أسعار السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2008 في سوق المستعمل بـ 100 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

 

 

اسبيرانزا A516 موديل 2008 اسبيرانزا A516 الأقتصادية سيدان مستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: محمد صلاح قرر الرحيل عن ليفربول.. وهذا النادي يراقبه

خاص .. الأهلي لنجم الفريق : التجديد بشروطنا أو الرحيل نهائيا

حكاية كنز من الذهب تمتلكه مصر.. يوفر مليارات الدولارات للدخل القومي

ليس أسطوريًا.. محمد بركات يتوقع نتيجة الهلال ضد صن داونز

وفاة نجل نجم الزمالك السابق محمد عبد السلام

يخدم مصلحة الأهلي.. الهلال السوداني يتلقى خبرا صادما قبل مواجهة صن داونز

توضيح عاجل من السلطات السعودية بشأن الإقامة في البلاد

قرار عاجل في الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني .. تعرف عليه

موضوعات متعلقة

بداية من 615 ألف جنيه.. أشهر 5 سيارات صينية في مصر| صور

بخصم 70%.. اشتري أودي A8 بدون جمارك| تفاصيل

لو متوظف جديد .. أشهر سيارة هاتشباك فرنسية بـ 100 جنيه | صور

أشهر سيارات BMW الرياضية بخصم 70%.. صور

أسعار شيري تيجو 7 موديل 2023 في مصر| صور

أخبار السيارات| اسبيرانزا هاتشباك بـ 100 ألف جنيه.. 5 سيارات جديدة موديل 2023 في السوق المصري

أسعار أرخص سيارة سيدان موديل 2023 بالسوق المصري| صور

فولكس فاجن تكشف عن هاتشباك كهربائية بـ 26 ألف دولار| صور

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يعلن أحقية وليد سليمان في الحصول على رخصة التدريب.. تفاصيل

إعلان صادم من أمريكا بشأن إفلاس البنوك

بعد نشر "صدى البلد"..منتج مسلسل إكس لانس يحذف البوستر المسيء للحضارة المصرية

حكاية كنز من الذهب تمتلكه مصر.. يوفر مليارات الدولارات للدخل القومي

ياسر جلال يكشف تفاصيل مسلسله الجديد علاقة مشروعة

5 صفقات على رادار الأهلي في الصيف.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقلب على كيف ستات مصر|تفاصيل وقوع ياسمين عز في فخ رامز جلال

ماذا يحدث للجسم عند تناول الذرة؟

مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ندوة الكتابة التاريخية للجمهور العام في بيت السناري|صور

الخصلة الواحدة تقترب من مليون.. تفاصيل باروكة أحلام الماسية وسعرها بالكامل

فيديو

بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. تفاصيل انطلاق مبادرة كتف في كتف

مسلسل المداح3 .. حمادة هلال يواجه سحر لوسي ومفاجآت في أبطال العمل «فيديوجراف»

الكيلو بـ 130 جنيها.. أسعار اللحوم التشادية وأماكن بيعها

اعترافات صادمة للمتهمين بـ سرقة فيلا محمد صلاح بالتجمّع .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ