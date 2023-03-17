إعلان صادم من أمريكا بشأن إفلاس البنوك

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن الحكومة ترى أنه من المحتمل بعد إفلاس "بنك سيليكون فالي" أن تشهر بنوك أمريكية أخرى إفلاسها وتتعرض لعمليات سحب ضخمة من حسابات عملائها.

وعلقت يلين في جلسة استماع للجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، على إمكانية تكرار الموقف الذي حدث مع "بنك سيليكون فالي"، والتي واجهت عمليات سحب ضخمة للعملاء أدت إلى إفلاسه، ووصفتها بأنها "مخاطر نظامية".

وقالت: "إن احتمال انتشار ذلك بطريقة تجعل البنوك الأخرى تعاني من عمليات سحب جماعية من الحسابات تبدو عالية للغاية، وستكون العواقب وخيمة جدا".

وأوضحت أن إدارة واشنطن قامت خلال عطلة نهاية الأسبوع بتقييم "هذا الخطر الجسيم" وقررت إتاحة وصول جميع المودعين إلى حساباتهم اعتبارا من 13 مارس "حتى لا يتسبب ذلك في انهيار العديد من البنوك والذعر".

وأعربت عن قلقها من أن "البنوك ستشدد شروط الإقراض" مما قد يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي.

وتابعت أن السلطات الأمريكية "تركز الآن على استقرار النظام المصرفي وبناء الثقة".

وتعليقا على أسباب إفلاس "بنك سيليكون فالي"، شددت يلين: "من المهم أن ينظر المنظمون في ما حدث في هذا البنك، من الواضح بالفعل أن المستوى المرتفع من الودائع غير المؤمنة جعله عرضة لعمليات سحب كبيرة مفاجئة من العملاء ".

الاستحواذ

من جانب آخر، نقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، عن بنك "جيه بيه مورجان" إن مشكلات "كريدي سويس جروب" سوف تنتهي عبر صفقة استحواذٍ على البنك السويسري.

ونقلت الوكالة عن محللين قولهم إن هناك ثلاثة سيناريوهات لمصير "كريدي سويس" وسط أزمة ثقة المستثمرين في البنك، وقالوا إنَّ الاستحواذ هو السيناريو المُرجّح، وإنَّ البنك المنافس "يو بي إس جروب" هو خيار محتمل لهذه الصفقة.

قال المحللون، الذي يعطون تصنيف "محايد" لمصرف "كريدي سويس"، إنَّ الصفقة يمكن أن يليها إدراج، أو فصل جزء الأعمال المصرفية السويسرية من البنك الذي تبلغ قيمته 10 مليارات فرنك سويسري (10.8 مليار دولار)، نظراً إلى تركز الحصة السوقية بين "كريدي سويس" و"يو بي إس".