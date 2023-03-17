نجم الزمالك : "محمد بركات" زملكـاوي رغم نجوميته مع الأهلي

أكد أحمد الميرغني نجم فريق الزمالك السابق ، أن هناك نجوم في فريق الأهلي ينتمون لنادي الزمالك ولكن الظروف التي يمر بها النادي في تلك الوقت تسبب في عدم ارتدائهم الفانلة البيضاء.

وقال أحمد الميرغني نجم فريق الزمالك السابق ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" ما أعلمه أن محمد بركات نجم فريق الأهلي السابق ينتمي لنادي الزمالك ولكنه فضل اللعب للأهلي بسبب الاستقرار الفني والمالي على عكس نادي الزمالك الذي يعاني من أزمات مالية وإدارية".





وتابع:"هناك أيضاً حسين علي لاعب فريق الأهلي السابق كان ينتمي لنادي الزمالك ورغم ذلك انتقال إلى الأهلي بسبب حصوله على شيكات من النادي الأبيض بدون رصيد ".