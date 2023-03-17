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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك : "محمد بركات" زملكـاوي رغم نجوميته مع الأهلي

صدى البلد

 

أكد أحمد الميرغني نجم فريق الزمالك السابق ، أن هناك نجوم في فريق الأهلي ينتمون لنادي الزمالك ولكن الظروف التي يمر بها النادي في تلك الوقت تسبب في عدم ارتدائهم الفانلة البيضاء.

وقال أحمد الميرغني نجم فريق الزمالك السابق ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" ما أعلمه أن محمد بركات نجم فريق الأهلي السابق ينتمي لنادي الزمالك ولكنه فضل اللعب للأهلي بسبب الاستقرار الفني والمالي على عكس نادي الزمالك الذي يعاني من أزمات مالية وإدارية".

 

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وتابع:"هناك أيضاً حسين علي لاعب فريق الأهلي السابق كان ينتمي لنادي الزمالك ورغم ذلك انتقال إلى الأهلي بسبب حصوله على شيكات من النادي الأبيض بدون رصيد ".

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