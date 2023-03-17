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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام يكن يعلن تشكيل الزمالك أمام بلوزداد ويحذر من مشاركة الونش

صدى البلد

أكد هشام يكن نجم منتخب مصر السابق، أن ثبات تشكيلة الزمالك هامة للغاية أمام شباب بلوزداد، مشيرا إلى أنه من الأفضل جلوس محمود الونش على مقاعد البدلاء خوفا من تجدد إصابته خصوصا أنها ستكون مباراة قوية.

وقال يكن في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "أشرف روقا ودونجا هما الانسب للوسط في الزمالك أمام بلوزداد، ولم أرى بصمة إبراهيما نداي حتى الآن، بل لم أشاهده في المباريات من الأساس".

وأضاف: "سيف جعفر مركزه الأفضل في وسط الملعب الهجومي وليس ديفيندر ثالث، هو لاعب جيد يعرف طريق المرمى ولابد من الاستفادة منه هجوميا".

 

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وأكمل: "محمد صبحي سوف يسعى للاحتفاظ بمركزه في حراسة المرمى، وابتعاد عواد درس كبير له، لكن الأفضل أمام بلوزداد هو مشاركة محمد عواد نظرا لخبراته القارية، وفي خط الدفاع حسام عبدالمجيد ومحمد عبدالغني وحمزة المثلوثي وفتوح، وفي الوسط دونجا وروقا وسيف جعفر، وزيزو ومصطفى شلبي والجزيري".

وختم: "أتوقع فوز الزمالك لو لعب بهذه التشكيلة 2 - 0 وكذلك فوز الأهلي".

الزمالك حمزة المثلوثى محمود الونش محمد صبحي شباب بلوزداد هشام يكن

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