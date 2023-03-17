عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

تتجه أنظار جماهير الاهلي اليوم الجمعة لمتابعة مباراة الفريق الأول أمام القطن الكاميروني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا .

 

وتقام مباراة الأهلي والقطن الكاميروني اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة .

 

وتذاع مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا عبر قنوات بي ان سبوتس و قناة تايم سبورت البث الأرضي .

 

txt

خبير لوائح يصدم الزمالك بشأن قرار المحكمة الرياضية بسداد 3 ملايين يورو

تردد قناة تايم سبورت (البث الأرضي) الناقلة لمباراة الأهلي والقطن 


التردد: 11861 الاستقطاب: رأسي معدل الرمز: 27500 التصحيح: 5\6 التشفير: مفتوحة.

 

تردد قناة ليبيا الأحرار HD الجديد 


اسم القناة: Libya Al Ahrar TV.
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 10815.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل التصحيح: 5/6.
الجودة: HD.

 

تردد قناة ETV الإثيوبية SD الجديد 2023


اسم القناة: ETV Mezinagna.
القمر الصناعي: NileSat.
التردد: 11513.
الاستقطاب: عمودي.
معامل التصحيح: 3/4.
الجودة: SD.

 

قناة الرياضية التونسية:


القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11727

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الأهلى الزمالك دوري ابطال افريقيا ابطال افريقيا المحكمة الرياضية القطن الكاميروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكاية كنز من الذهب تمتلكه مصر.. يوفر مليارات الدولارات للدخل القومي

ليس أسطوريًا.. محمد بركات يتوقع نتيجة الهلال ضد صن داونز

شهر وتقبض الـ1000 جنيه.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة

رسميًا| نقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد مجانًا على القنوات المفتوحة.. التردد والتفاصيل

وفاة نجل نجم الزمالك السابق محمد عبد السلام

يحدث في هذه الحالة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن انهيار الدولار الأمريكي

إكرامي: مهر بنتي من رمضان صبحي تعدى 6 ملايين دولار

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

نجم الأهلي يكشف عن مفاجأة كولر بتشكيل الفريق أمام القطن الكاميروني

ترشيحاتنا

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

حكم السبحة.. هل ورد في الشرع الشريف واستخدمها النبي

حرمان الأسرة من حوافز تنظيم النسل حال إنجاب الطفل الثالث| تفاصيل

للفائزين في قرعة الحج .. آخر موعد لسداد التكاليف الخميس المقبل

تراجع كبير في سعر الذهب عالميا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-3-2023 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بسبب بطانة الفستان| شاهد

نشرة المرأة والصحة| عصير رمضاني يسبب مرضا خطيرا..تحذير من وضع الثوم في برطمان بالزيت

القطة الأفعى الأكثر ندرة على وجه الأرض.. ما قصتها؟

تحذير من وضع الثوم في برطمان بالزيت

فيديو

بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. تفاصيل انطلاق مبادرة كتف في كتف

مسلسل المداح3 .. حمادة هلال يواجه سحر لوسي ومفاجآت في أبطال العمل «فيديوجراف»

الكيلو بـ 130 جنيها.. أسعار اللحوم التشادية وأماكن بيعها

اعترافات صادمة للمتهمين بـ سرقة فيلا محمد صلاح بالتجمّع .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ