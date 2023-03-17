عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

افتتاح معرض السينما ذاكرة مكان وعرض فيلم من السودان إلى الأرجنتين بالإسماعيلية

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية

يفتتح اليوم معرض "السينما.. ذاكرة المكان" ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام الوثائقية والقصيرة في دورته الـ24، وذلك بحضور مستشار وزيرة الثقافة د. خالد عبد الجليل ورئيس المركز القومي للسينما المونتيرة منار حسنى ورئيس المهرجان الناقد السينمائى عصام زكريا، والذى ينظمه موقع "باب مصر" بالتعاون مع المهرجان، ويضم لوحات للفنانين أحمد عزت وإبراهيم البريدى وإيهاب عبد الغفار وغيرهم.

يضم المعرض 40 لوحة لـ20 فنان فكرتها الأساسية تتركز على الذاكرة وعلاقتها بالسينما وكذلك صورة المدينة، وكيف يمكن أن تتحول السينما إلى وسيلة لتوثيق المدينة وعالمها من أماكن عامة وحدائق تحمل طابعًا خاصًا وتعد رمزًا في الوعى الجمعى للجمهور مثل حديثة الحيوان بالجيزة، بالإضافة إلى تاثير بعض المشاهد السينمائية على ذاكرة الفنانين وذلك من خلال إعادة تشكيل المشاهد المؤثرة في السينما من خلال لوحاتهم في المعرض، والتي تتضمن بعض المشاهد السينمائية الشهيرة التي تضم نجومًا منهم فؤاد المهندس وتحية كاريوكا وغيرهم من النجوم.

كما تقام ندوة بنفس العنوان في السابعة مساءً بالقاعة الصغرى بقصر ثقافة الإسماعيلية يديرها الكاتب والناقد والمؤرخ محمد شعير تناقش فكرة الذاكرة والمدينة ويعرض خلالها فيلم "السر" الذى يرصد عن الرحلة الروحية التي يقطعها الاف من مريدى القطب الصوفى أبو الحسن الشاذلى والتي لم تمنعهم عنها مشقة الطريق، المعرض مستمر حتى يوم 20 مارس 2023، في قصر ثقافة الإسماعيلية.

ويحضر المعرض وفد من سفارة الأرجنتين مكون من معالى سفير دولة الأرجنتين في مصر جونزالو اريولابيتيا وحرمه جابريلا لورينا فالديفيزو، كما يحضر الوفد الارجنتينى عرض فيلم "من السودان إلى الأرجنتين" للمخرج ريكاردو بريف، حيث من المقرر أن يلقى سيادته كلمة قبل عرض الفيلم، وتقام ندوه نقاشية بحضور طلال عفيفي المنتج المشارك في الفيلم والذى يركز على قصة عالم الآثار المُلهم ”أبراهام روزنفاسر“ ورحلته الضارية في التنقيب وحفظ الآثار في السودان بمنطقة النوبة جنوب السد ستينيات القرن الماضي، الفيلم له أهمية خاصة من باب قراءة الشغف الشخصي في سيرة عالم الأثار أبراهام روزنڤاسر بالمجاورة لتلمس تاريخ الشعب السودانى العظيم على تخوم النيل الفيلم من إخراج ريكاردو بريفي. 

مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام مهرجان الإسماعيلية الدولي المركز القومي للسينما وزيرة الثقافة تحية كاريوكا مستشار وزيرة الثقافة منار حسني المونتيرة منار حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكاية كنز من الذهب تمتلكه مصر.. يوفر مليارات الدولارات للدخل القومي

دون شرط جزائي|كولر يرحل عن الأهلي والخطيب يرفض نجم الزمالك

إكرامي: مهر بنتي من رمضان صبحي تعدى 6 ملايين دولار

رسميًا| نقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد مجانًا على القنوات المفتوحة.. التردد والتفاصيل

يحدث في هذه الحالة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن انهيار الدولار الأمريكي

نجم الأهلي يفجر مفاجأة مدوية عن انتقال رمضان صبحي للزمالك

تصل لـ 465 جنيها.. حوافز إضافية وزيادة بأجور المعلمين وأعضاء هيئة التدريس

مقلب على كيف ستات مصر|تفاصيل وقوع ياسمين عز في فخ رامز جلال

موضوعات متعلقة

عرض مسيرة برهان علوية في مهرجان الإسماعيلية

منتج رقصة لا تنسى: العمل كان يعطي عبدالمنعم كامل أكسجين الحياة

مسلسلات رمضان 2023.. حمادة هلال يواجه سحر لوسي.. تفاصيل المداح أسطورة العشق

قابل عادل إمام وله 20 كتاب.. تفاصيل ندوة تكريم محمود على بالاسماعيلية

المؤرخ السينمائي محمود علي يكشف تفاصيل مقابلته الوحيدة للزعيم عادل إمام

عرفة محمود: كتاب محمود على يحتوى على وثائق سرية حول أزمة فيلم نور الله

المشاغب والمقاتل.. تفاصيل ندوة تكريم محمود عبد السميع بمهرجان الإسماعيلية

المصور السينمائي محمود عبد السميع: تجربتي مريرة في التليفزيون

ترشيحاتنا

إسرائيل تغلق كافة شوارع القدس لهذا السبب

أفضل صيغة للصلاة على النبي .. ينفرج بها كل ضيق وتعسير وتنال بها الخيرات

مصطفى بكري يشارك في الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين |صور

بدوري أبطال إفريقيا.. مارسيل كولر يجهز مفاجأة في مواجهة الأهلي والقطن

إقبال متزايد خلال الساعة الأولى من فتح باب التسجيل في عمومية الصحفيين

بث مباشر.. صلاة الجمعة الأخيرة من شعبان في رحاب الحرمين الشريفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أبراج هي الأكثر هدوءًا عندما يكون المدير غاضبًا

بينها السعودية والجيزة.. أعظم 50 مكانا حول العالم

في يومه العالمي| النوم أقل من 7 ساعات “قاتل صامت”.. واحذر من هذه الرياضات قبله

طريقة عمل بسكوت مالح بالزعتر.. مذاق لا يقاوم

فيديو

بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. تفاصيل انطلاق مبادرة كتف في كتف

مسلسل المداح3 .. حمادة هلال يواجه سحر لوسي ومفاجآت في أبطال العمل «فيديوجراف»

الكيلو بـ 130 جنيها.. أسعار اللحوم التشادية وأماكن بيعها

اعترافات صادمة للمتهمين بـ سرقة فيلا محمد صلاح بالتجمّع .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ