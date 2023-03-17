افتتاح معرض السينما ذاكرة مكان وعرض فيلم من السودان إلى الأرجنتين بالإسماعيلية

يفتتح اليوم معرض "السينما.. ذاكرة المكان" ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام الوثائقية والقصيرة في دورته الـ24، وذلك بحضور مستشار وزيرة الثقافة د. خالد عبد الجليل ورئيس المركز القومي للسينما المونتيرة منار حسنى ورئيس المهرجان الناقد السينمائى عصام زكريا، والذى ينظمه موقع "باب مصر" بالتعاون مع المهرجان، ويضم لوحات للفنانين أحمد عزت وإبراهيم البريدى وإيهاب عبد الغفار وغيرهم.

يضم المعرض 40 لوحة لـ20 فنان فكرتها الأساسية تتركز على الذاكرة وعلاقتها بالسينما وكذلك صورة المدينة، وكيف يمكن أن تتحول السينما إلى وسيلة لتوثيق المدينة وعالمها من أماكن عامة وحدائق تحمل طابعًا خاصًا وتعد رمزًا في الوعى الجمعى للجمهور مثل حديثة الحيوان بالجيزة، بالإضافة إلى تاثير بعض المشاهد السينمائية على ذاكرة الفنانين وذلك من خلال إعادة تشكيل المشاهد المؤثرة في السينما من خلال لوحاتهم في المعرض، والتي تتضمن بعض المشاهد السينمائية الشهيرة التي تضم نجومًا منهم فؤاد المهندس وتحية كاريوكا وغيرهم من النجوم.

كما تقام ندوة بنفس العنوان في السابعة مساءً بالقاعة الصغرى بقصر ثقافة الإسماعيلية يديرها الكاتب والناقد والمؤرخ محمد شعير تناقش فكرة الذاكرة والمدينة ويعرض خلالها فيلم "السر" الذى يرصد عن الرحلة الروحية التي يقطعها الاف من مريدى القطب الصوفى أبو الحسن الشاذلى والتي لم تمنعهم عنها مشقة الطريق، المعرض مستمر حتى يوم 20 مارس 2023، في قصر ثقافة الإسماعيلية.

ويحضر المعرض وفد من سفارة الأرجنتين مكون من معالى سفير دولة الأرجنتين في مصر جونزالو اريولابيتيا وحرمه جابريلا لورينا فالديفيزو، كما يحضر الوفد الارجنتينى عرض فيلم "من السودان إلى الأرجنتين" للمخرج ريكاردو بريف، حيث من المقرر أن يلقى سيادته كلمة قبل عرض الفيلم، وتقام ندوه نقاشية بحضور طلال عفيفي المنتج المشارك في الفيلم والذى يركز على قصة عالم الآثار المُلهم ”أبراهام روزنفاسر“ ورحلته الضارية في التنقيب وحفظ الآثار في السودان بمنطقة النوبة جنوب السد ستينيات القرن الماضي، الفيلم له أهمية خاصة من باب قراءة الشغف الشخصي في سيرة عالم الأثار أبراهام روزنڤاسر بالمجاورة لتلمس تاريخ الشعب السودانى العظيم على تخوم النيل الفيلم من إخراج ريكاردو بريفي.