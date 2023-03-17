حمار يُنهي حياة ستينية في سوهاج.. تفاصيل مؤلمة

لقيت سيدة تبلغ من العُمر 60 عامًا، مصرعها؛ إثر سقوطها من أعلى حمار، كانت تستقله بأرضها الزراعية دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، يفيد بوصول مُسنة جثة هامدة، ادعاء سقوط من أعلى حمار.

وبالإنتقال والفحص تبين مصرع (حمراء م- 60 عامًا- ربة منزل- وتقيم بناحية البربا دائرة المركز)، جثة هامدة، حيث توفيت إثر إصابتها باشتباه كسر بالجمجمة والوجه والعمود الفقري، وبسؤال ابنة شقيقتها (هدى ع ح- 47 عامًا- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية).

قررت أنه أثناء استقلال المذكورة حمارها وتجولها بالأرض الزراعية، اختل توازنها وسقطت أرضًا؛ ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها المنوه عنها، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ؛ نتيجة سقوط من ارتفاع، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.