برودة وأمطار من جديد.. الأرصاد تحذر من طقس الـ24 ساعة القادمة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المؤثرة على البلاد غدًا السبت.





وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فاضئية "الأولى المصرية،اليوم الجمعة، إن هناك انخفاض في درجات الحرارة غدًا السبت من درجتين لـ 4 درجات مئوية، حيث تعود العظمى مرة أخرى لتسجل بين الـ 20 والـ 21 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وبذلك تعود الأجواء الشتوية المعتدلة المائلة للدفء خلال فترة النهار.



تحذير عاجل حول طقس الساعات المقبلة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك عودة لفرص الأمطار بشكل كبير على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وقد تمتد لبعض المناطق في محافظات الوجه البحري.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن بداية فصل الربيع 21 مارس الثلاثاء القادم، محذرة: “لازم ناخد بالنا ان الفترة دي فترة تقلبات جوية”، كما نصحت بأهمية الحفاظ على ارتداء الملابس الشتوية خلال فترة الليل لتجنب الإصابة بنزلات البرد.