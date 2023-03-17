السعودية.. إحباط تهريب 1.3 مليون قرص مخدر عبر ميناء ضباء

أعلنت السلطات السعودية، إحباط تهريب نحو 1.3 مليون حبة كبتاجون مخدرة عبر ميناء ضباء على البحر الأحمر شمال غرب المملكة.

وقالت "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك"، إن كوادرها أحبطوا محاولتي تهريب 1.279.132 حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر الميناء.



وأضافت الهيئة في بيان أنه عند خضوع عدد من الشاحنات القادمة للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية "الكلاب البوليسية" في جمرك ميناء ضباء عُثر على تلك الكمية من الحبوب مخبأة بطرق إخفاء متعددة.

وأفادت أنها أحبطت في المحاولة الأولى، تهريب 699.500 حبة، كانت مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة، وذلك بإخفائها في "خزان الهواء الخاص بالشاحنة".

وفي المحاولة الثانية تم إحباط تهريب 579.632 حبة، عُثر عليها مُخبأة في تجويف إطارات شاحنة قادمة إلى المملكة عبر الميناء.

وذكر البيان أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.