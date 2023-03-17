رمضان 2023.. ملحمة درامية صعيدية لـ روجينا والتهامي ورؤوف عبدالعزيز في ستهم

دخل مسلسل ستهم، لـ الفنانة روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز، مرحلة العد التنازلي استعدادا لبدء السباق الدرامي الرمضاني المقبل، حيث يحاول كل مسلسل أن يجذب الجمهور نحوه ليكون الأكثر نجاحا بين باقي المسلسلات.

وهناك عدة عوامل يتميز بها مسلسل ستهم، تجعله يتجه نحو جذب المشاهد إليه مع بداية شهر رمضان المبارك، خاصة في ظل تفرده بالعديد من المزايا والأسباب التي كانت من أهمها:



المخرج رؤوف عبد العزيز و روجينا

من أهم عوامل نجاح أي عمل فني بشكل عام أو درامي بشكل خاص هما البطل و المخرج ، ولا يكفي أن يكون البطل والمخرج موهوبين أو مبدعين فقط ولكن الأهم أن يكون بينهما تفاهم أو " كيميا " ، وهو ما ظهر بين النجمة روجينا و المخرج رؤوف عبد العزيز العام الماضي في مسلسل "انحراف " الذي كان من أهم الأعمال التي عرضت العام الماضي بشهادة الجمهور و النقاد.

كما أن المخرج رؤوف عبد العزيز، أصبح أسمة دائما على مائدة سباق رمضان يعطي ثقة لدي المشاهدين في مشاهدة عمل درامي متميز وفكرته خارج الصندوق، وذلك على مدار تاريخ الفنية الذي ليس كبير ولكنه استطاع خلال فترة قليلة، يحفر اسمه وسط المخرجين الكبار، ويضع في كل عمل يقدمه بصمته الخاصة، وأسلوبه المختلف في الإخراج والتصوير، لكونه المخرج الوحيد الذي يعمل "بروحين" خلال السنوات الماضية، ما بين كونه مدير تصوير بارع عينه تخطف أعين الجمهور من أول لحظة، إلى جانب عمله كمخرج حيث أثبت خلال السنوات الماضية للجميع براعته في الجمع بين الإثنين.

القصة الواقعية المتفردة

يستلهم مسلسل ستهم، أحداثه من قصص لسيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، حيث تم الإشارة إلي ذلك من البرومو الرسمي للمسلسل، أنه مستوى من قصص واقعية.

ويتفرد العمل بأنه الوحيد خلال موسم رمضان 2023، أنهم أحداثه مستوى من الواقع، وتقدم شخصية سيدة ترتدي ثوب الرجال، مما جعل الجميع متشوق لمشاهدة روجينا، في هذا الثوب، وفي انتظار ما تقدمه خلال الماراثون الرمضاني، ويحسب لها جرأتها في تقدم هذه الشخصية التي تقدم للمرة الأولى في سباق رمضان في الدراما المصرية.



جرأة الموضوع

لا شك أن عيش الدراما التي تمس قضايا المرأة تحظى باهتمام واسع من الجنس الناعم والخشن أيضا، ولكن فكرة مسلسل ستهم تمزج بين كلاهما، حيث تتناول قصة المرآة التي تحول حياتها الناعمة إلى حياة الرجال الخشنة، ويحسب للنجمة روجنيا جراءتها في تقديم هذه الشخصية.

ولا شك أن هذه النماذج الحقيقية والقليلة للسيدات اللاتي ارتدين ثوب الرجال بالفعل وعملوا بالمهن الشاقة، هن نماذج مشرفة وحظين على اهتمام الجمهور لجرأة الخطوة التي أقدمن عليها.

وإن تسليط مسلسل ستهم، الضوء على هذه النماذج المشرفة للنساء ستجذب انتباه المشاهد بسبب جرأة التناول في الأحداث، التي ستثقل الدراما بالمزيج من المشاعر التي تدعم عنصري التشويق والإثارة في أي عمل.

ياسين التهامي

ويشهد مسلسل «ستهم»، التجربة الأولى ، لشيخ المداحين ياسين التهامي فى الظهور الأول له بالدراما المصرية حيث يظهر بدور رئيسي ضمن أحداث العمل، المُقرر طرحه في رمضان 2023.

كما يشارك، ياسين التهامي، في المسلسل بالمواوويل التي يعشقها الشارع المصري، ولعل أول أغنية تم الكشف عنها في مسلسل ساهم هي «زدني بفرط الحب» التي تم طرحها قبل أيام.

الدراما الصعيدية

تعتبر الدراما الصعيدية، واحدة من أنجح الأعمال على الشاشة الصغيرة، فهي دائما ما تحظى بتفاعل الشارع معها.

وصَبْغُ مسلسل ستهم لـ روجينا، باللون الصعيدي، سوف يسهم في شعبيته المتزايدة داخل الشارع المصري.

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل ستهم، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

ويعد مسلسل ستهم هو ثاني تعاون بين المخرج رؤوف عبد العزيز وروجينا بعد مسلسل "انحراف"، الذي نافسا به في موسم دراما رمضان 2022، وتصدر تريند جوجل أكثر من مرة بسبب أحداثه، وشارك به العديد من الفنانين منهم: سميحة أيوب، ولوسي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وأحمد صفوت، ومحمد الكيلاني، ورانيا محمود ياسين، وسماء إبراهيم، ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو، ومحمد عادل.