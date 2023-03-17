تحطم مروحيتين ومصرع 9 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية

أفادت قوات "سوريا الديمقراطية"، الجمعة، بمقتل 9 مقاتلين من وحدات مكافحة الإرهاب، بينهم قائد الوحدات، شرفان كوباني، في تحطّم مروحيتين كانتا تقلهم إلى محافظة السليمانية.

جاء ذلك في بيان لقوات سوريا الديمقراطية، نُشر اليوم على صفحتها الإعلامية الرسمية.

ونص البيان علي "إلى الإعلام والرأي العام؛ وفـي إطـار فـعالـیات وجـھود مكافـحة خـلایـا داعـش، تـوجھـت مجـموعـة مـن وحـدات مـكافـحة الإرھـاب YAT التابعة لقّواتنا إلى إقـلیم كردستان العراق لـتبادل الـخبرات الأمـنیة والـعسكریـة بـما یـعزز المسـتوى الـقتالـي والأمـني لـلوحـدات لـمواصـلة مـھامـھا فـي مـكافـحة الإرھـاب وحـمایـة سـكان مـناطـق شـمال وشرق سوریا".

وأضاف البيان : وخـلال تـنقل الـوحـدة فـي طـریـقھم إلـى مـدیـنة السـلیمانـیة فـي مـساء ١٥ مارس ٢٠٢٣، سـقطت حوامتين كـانـت تـقلھم نـتیجة لـظروف الـطقس السـیئ، وأدى ذلـك إلـى مقتل تـسعة مـن مـقاتـلینا بـقیادة قـائـد قـوات مـكافـحة الإرھـاب شـرفـان كوباني بسبب تحطم الحوامتين.

وتابع البيان :ضـحت قـوات مـكافـحة الارھـاب بـخیرة مـقاتـلیھا وقـیاداتـھا فـي الحـرب ضـد الإرھـاب، وخـاضـت حـروبـاً ضـروسـة مـن كـوبـانـي إلـى الـرقـة ودیـر الـزور.

وأردف : ھـذه الـقوات مـدربـة عـلى أسـالـیب قـتال مـتقدمـة وھـي شـریـك أسـاسـي لـلتحالـف الـدولـي فـي الحـرب ضـد داعـش، تنشـط بـشكل فـعال لـتطویـر قـدراتـھا الـقتالـیة والـتقنیة وتـعزیـز آلـیات الـعمل المشـترك مـع مختلف القوى المحاربة لداعش في المنطقة.

واستطرد: إنـنا فـي الـوقـت الـذي نـعّزي أنـفسنا وعـوائـل شھـدائـنا وأبـناء شـعبنا؛ نـؤكـد أن تـضحیاتـھم سـتبقى نـبراسـاً لـمواصـلة المقاومة وحمایة شعبنا وأرضه المقدسة.

واتم البيان قائلا : وفـي الـوقـت ذاتـه، نـدعـو الـجھات الـمعنیة فـي إقـلیم كردستان العراق، إلـى الـتعاون لاسـتلام جـثامـین الشھـداء ونـقلھا إلـى مناطق شمال وشرق سوریا والتعامل معھا وفق الأعراف والتقاليد.