عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحطم مروحيتين ومصرع 9 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية

سقوط مروحية - ارشيفي
سقوط مروحية - ارشيفي

أفادت قوات "سوريا الديمقراطية"، الجمعة، بمقتل 9 مقاتلين من وحدات مكافحة الإرهاب، بينهم قائد الوحدات، شرفان كوباني، في تحطّم مروحيتين كانتا تقلهم إلى محافظة السليمانية.   

جاء ذلك في  بيان  لقوات سوريا الديمقراطية، نُشر اليوم على صفحتها الإعلامية الرسمية. 

ونص البيان علي "إلى الإعلام والرأي العام؛ وفـي إطـار فـعالـیات وجـھود مكافـحة خـلایـا داعـش، تـوجھـت مجـموعـة مـن وحـدات مـكافـحة الإرھـاب YAT التابعة لقّواتنا إلى إقـلیم كردستان العراق لـتبادل الـخبرات الأمـنیة والـعسكریـة بـما یـعزز المسـتوى الـقتالـي والأمـني لـلوحـدات لـمواصـلة مـھامـھا فـي مـكافـحة الإرھـاب وحـمایـة سـكان مـناطـق شـمال وشرق سوریا".  

 

وأضاف البيان : وخـلال تـنقل الـوحـدة فـي طـریـقھم إلـى مـدیـنة السـلیمانـیة فـي مـساء ١٥ مارس ٢٠٢٣، سـقطت حوامتين كـانـت تـقلھم نـتیجة لـظروف الـطقس السـیئ، وأدى ذلـك إلـى مقتل تـسعة مـن مـقاتـلینا بـقیادة قـائـد قـوات مـكافـحة الإرھـاب شـرفـان كوباني بسبب تحطم الحوامتين.  

 

وتابع البيان :ضـحت قـوات مـكافـحة الارھـاب بـخیرة مـقاتـلیھا وقـیاداتـھا فـي الحـرب ضـد الإرھـاب، وخـاضـت حـروبـاً ضـروسـة مـن كـوبـانـي إلـى الـرقـة ودیـر الـزور.  

 

وأردف : ھـذه الـقوات مـدربـة عـلى أسـالـیب قـتال مـتقدمـة وھـي شـریـك أسـاسـي لـلتحالـف الـدولـي فـي الحـرب ضـد داعـش، تنشـط بـشكل فـعال لـتطویـر قـدراتـھا الـقتالـیة والـتقنیة وتـعزیـز آلـیات الـعمل المشـترك مـع مختلف القوى المحاربة لداعش في المنطقة.   

واستطرد: إنـنا فـي الـوقـت الـذي نـعّزي أنـفسنا وعـوائـل شھـدائـنا وأبـناء شـعبنا؛ نـؤكـد أن تـضحیاتـھم سـتبقى نـبراسـاً لـمواصـلة المقاومة وحمایة شعبنا وأرضه المقدسة.  

 واتم البيان قائلا : وفـي الـوقـت ذاتـه، نـدعـو الـجھات الـمعنیة فـي إقـلیم كردستان العراق، إلـى الـتعاون لاسـتلام جـثامـین الشھـداء ونـقلھا إلـى مناطق شمال وشرق سوریا والتعامل معھا وفق الأعراف والتقاليد. 

نحتاج 450 مليار دولار.. تصريحات عاجلة من الأسد بشأن إعادة إعمار سوريا

إعلان عاجل من بشار الأسد بشأن القوات الروسية في سوريا

داعش محافظة ذي قار كردستان العراق قائد قوات قوات سوريا الديموقراطية قوات مكافحة الإرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بند في عقد كولر يعطي للأهلي حق فسخ العقد..والخطيب يرفض نجم الزمالك

فيديو يظهر لأول مرة.. حسن شاكوش ينفعل بشدة في حفل زفافه على المعازيم

يحمل شنطة حريمي.. ظهور صادم لـ نجل راغب علامة والجمهور يسخر من اطلالته

بعد ارتباطه بتدريب الزمالك.. موسيماني يلمح إلى وجهته المقبلة

إحياء مشروع قديم.. الحكومة الإيطالية تصدر مرسوما بشأن السفن القادمة من قناة السويس

كولر تراجع عن استبعاد صاحب الخبرة.. مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام القطن

فيفا يوجه صدمة مدوية لـ موسيماني مع أهلي جدة.. تفاصيل

نجم الأهلي يفجر مفاجأة مدوية عن انتقال رمضان صبحي للزمالك

موضوعات متعلقة

سوريا تجدد دعمها لمبادرة الأمن العالمي وتؤكد استعدادها للتعاون مع الصين

سوريا.. أكثر من 30 هزة ارتدادية في الساعات الأخيرة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يصل استاد القاهرة لحضور احتفالية مبادرة "كتف في كتف".. فيديو

بث مباشر| الرئيس السيسي يشهد احتفالية كتف في كتف بإستاد القاهرة الدولي

قرار خطير .. المحكمة الجنائية الدولية تصدر أمر اعتقال ضد بوتين

أمين الأعلى للنيابة الإدارية : سعداء بتأمين انتخابات نقابة الصحفيين

وزراء الشباب والرياضة العرب يجتمعون في جدة .. تفاصيل

الجيش الإسرائيلي يخرق الخط الأزرق الحدودي مع لبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة صادمة .. حمية غذائية شهيرة تقودك للإصابة بأمراض مزمنة

طريقة عمل كفتة السمك.. جديدة وغير تقليدية

سفير الأرجنتين يفتتح معرض السينما.. ذاكرة مكان بـ مهرجان الإسماعيلية الدولى

في اليوم العالمى للنوم .. معلومات لن تصدقها عن الجاثوم

فيديو

تغيير مواعيد امتحانات الثانوية العامة.. اعرف الحقيقة

جفاف وفيضانات تضرب العالم| ماذا يحدث؟

أعلى شهادة في البنوك.. تفاصيل سعر الفائدة ومدتها

فيديو يظهر لأول مرة.. حسن شاكوش ينفعل بشدة في حفل زفافه على المعازيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ