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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مخرجة ساحة انتظار السيارات: تكلفة الفيلم 17 ألف يورو وفكرته من خيالي

مخرجة فيلم ساحة انتظار
مخرجة فيلم ساحة انتظار السيارات

أقيمت اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ 24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا ندوة عقب عرض فيلم "ساحة انتظار السيارات" للمخرجة جور جانافتجوتا، أدارها الناقد السينمائي هيثم مفيد بقصر الثقافة بمحافظة الإسماعيلية.

وأعربت المخرجة في بداية حديثها عن سعادتها لمشاركة فيلمها ضمن مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بمهرجان الإسماعيلية، كما أكدت أن هذا العمل ليس اول تجربه لها حيث قامت بإخرج أكثر من فيلم سابق لها.

كما أوضحت أن تكلفة الفيلم بلغت نحو 17 ألف يورو، مؤكدة أن فكرة الفيلم لم تنتج عن تجربة شخصية إنما هي قصة من وحي خيالها، مضيفة أن مكان تصوير الفيلم "موقف السيارات" جاء مناسباً للقاء الصديقتين، حيث أنه مكان انتظار وهو مكان مؤقت كعلاقة الصديقتين وتعرضا لانهيار سريع.

 

فيلم ساحة انتظار السيارات 

يذكر أن الفيلم تدور أحداثه حول لقاء يجمع بين صديقتين فرقتهما الأيام بعد أن اختارت إحداهما أن تبتعد دون إبداء أسباب، لقاء يجمع بين الصديقتين السابقتين في ساحة إنتظار السيارات، لإتمام حديث تأجل كثيرا.

مخرجة فيلم ساحة انتظار السيارات
مخرجة فيلم ساحة انتظار السيارات
مخرجة فيلم ساحة انتظار السيارات
مخرجة فيلم ساحة انتظار السيارات
مخرجة فيلم ساحة انتظار السيارات
مخرجة فيلم ساحة انتظار السيارات
مخرجة فيلم ساحة انتظار السيارات
مخرجة فيلم ساحة انتظار السيارات
مخرجة فيلم ساحة انتظار السيارات
مخرجة فيلم ساحة انتظار السيارات
مخرجة فيلم ساحة انتظار السيارات
مخرجة فيلم ساحة انتظار السيارات
الاسماعيلية مهرجان الإسماعيلية مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة فيلم ساحة انتظار السيارات ساحة انتظار السيارات

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