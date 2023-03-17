السيسي أعطى الإشارة .. تفاصيل أكبر عمل خيري بالتاريخ كتف في كتف

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية، احتفالية للمتطوعين في مبادرة كتف في كتف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في استاد القاهرة الدولي، احتفالا بجهودهم، ومشاركتهم خلال الأيام الماضية، في تعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية، لتوزيعها على 20 مليون مواطن عبر جميع أنحاء الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان 2023.

والتقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصور التذكارية مع متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمجرد وصوله لاستاد القاهرة ، مقر احتفالية كتف بكتف.

وخلال الحفل تم عرض فيلم تسجيلي عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان من بين الحضور النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب ، والذي التقط صورة تذكارية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.



فيما قدم نجوم ومواهب برنامج اكتشاف المواهب الدوم ، عرضا فنيا غنائيا أمام الرئيس السيسي ، وخلال احتفالية كتف في كتف.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاق فعاليات مبادرة "كتف في كتف"، بمحافظات الجمهورية عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس، خلال احتفالية إطلاق المبادرة في استاد القاهرة.

الأطفال المتطوعين



وقاطع الرئيس السيسي يقاطع أحد الشباب المتطوعين عبر الفيديو كونفرانس وطلب مشاركة الحديث مع الأطفال المتطوعين في كتف في كتف.

وأشاد الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة طفلتين متطوعتين بتجهيزات إطلاق مبادرة كتف فى كتف بأسيوط، معقبا:" بتعملى احلى خير يا ملك وكلنا بصقف ليكى".



علق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على إطلاق مبادرة كتف في كتف للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قائلا :" مشهد انساني رائع".

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة في احتفالية كتف في كتف ، أن جزيل الشكر والتقدير لكل من شارك في هذا التحالف، واحتفالية اليوم تجسد إرادة المصريين علي تجاوز الصعاب، وإظهار قوتهم في تحويل المحن إلى محن.



وتابع أن لا احد يستطيع أن ينكر الدور العظيم للتحالف الوطني للعمل الأهلي بما نراه اليوم من جهود.

الرئيس السيسي، منذ قليل، لاستاد القاهرة الدولي لحضور احتفالية مبادرة "كتف في كتف"، والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي.









