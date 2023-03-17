عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جهود مكثفة للبحث عن باقى مفقودى غرق فلوكة في أسوان

البحث عن مفقودى غرق
البحث عن مفقودى غرق فلوكة بنيل أسوان

جهود متواصلة ومكثفة تقوم بها الأجهزة المعنية للبحث عن باقي مفقودى غرق فلوكة بنيل أسوان منذ أيام. 

وفى هذا الإطار قال محمد عبد المتعال أحد أفراد أسر الضحايا بأننا شهدنا ملحمة من التكاتف بين جميع القبائل من النوبة وغيرهم في مواصلة أعمال البحث عن الضحايا الـ 4، وتم انتشال جثمان طفل وشاب في اليوم الثاني من وقوع الحادث، وتم تشييع الجثامين ودفنها، ومازالت أعمال البحث جارية لمحاولة انتشال باقي الضحايا.

محافظ أسوان يوجه برصد نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

ملحمة بحث

وأشار محمد عبد المتعال بأن أعمال البحث لا تزال مستمرة منذ وقت وقوع الحادث حيث أن الفلوكة كان يستقلها 7 أشخاص نجى منهم واحد، وده من كرم ربنا لأنه هو اللى بلغنا بالحادث، والباقى كان ومازال يتم البحث عنهم فى مياه النيل، حيث تم إنتشال جثامين طفل وشاب حتى الآن. 

وأوضح بأن مجموعة الشباب كانوا في طريقهم لقضاء رحلة نيلية وكانوا صائمين، وكان يوم وقوع الحادث قد شهد رياحاً شديدة مما تسبب في انقلاب الفلوكة، وأن هؤلاء الشباب كانوا أصحاب وكانوا صايمين ورايحين يقضوا رحلة نيلية بالفلوكة، واليوم ده كان في رياح شديدة.

وفى نفس السياق تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال وجهود الضفادع البشرية بقرية بمرسى قرية أبو هور ضمن فرق الإنقاذ التابعة للقوات البحرية بالقوات المسلحة ، وأيضاً التابعة لشرطة المسطحات والإنقاذ النهرى من أجل إنتشال جثماين 4 مفقودين متبقيين من حادث غرق الفلوكة ، والتى إستقلها 7 مواطنين للقيام بنزهة نيلية حيث تم إنقاذ واحد منهم. 

محافظ أسوان يوجه برصد نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان البحث غرق اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجدي عبد الغني يكشف عن سبب تغيير الشناوي أمام القطن الكاميروني.. شاهد

سرية تامة.. بطلة مسلسل البرنس تحتفل اليوم بزفافها في الإسكندرية.. خاص

ترتيب مجموعة الزمالك.. الترجي يتأهل رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

هجمة شتوية | الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة

بيان عاجل من الجيش العراقي ردا على محاولة اغتيال سطام أبو ريشة

تغيير اضطراري.. خروج محمد الشناوي من مباراة القطن.. اعرف السبب

إحياء مشروع قديم.. الحكومة الإيطالية تصدر مرسوما بشأن السفن القادمة من قناة السويس

فيديو يظهر لأول مرة.. حسن شاكوش ينفعل بشدة في حفل زفافه على المعازيم

ترشيحاتنا

إفلاس كريدي سويس.. 4 بنوك عالمية تفرض قيودا على البنك السويسري

45 انتصارا .. الأهلي يحقق رقما قياسيا خارج الديار بدوري أبطال إفريقيا

سدّد الغرامة .. مؤمن زكريا يوجه رسالة عاجلة لـ كهربا

ظهور لافت لـ زوجة طارق العريان بعد صورها مع نجليّ أصالة |شاهد

عقب خروجه من مباراة القطن الكاميروني |طبيب الأهلي يعلن تفاصيل إصابة الشناوي

خارج الديار من عامين .. آخر انتصار لـ الزمالك أمام الأندية الجزائرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذه الأعراض تشير للإصابة بسرطان المبيض.. اعرفيها للتشخيص المبكر

5 نصائح لعلاج الجاثوم وكوابيس النوم

طريقة عمل كيكة الشوكولاته الباردة.. بأسهل الخطوات

بدون بيض .. طريقة عمل الكريب

فيديو

نيفين رجب: بدأت الغناء قبل أختي غادة

أبرزهم تحت الوصاية وتلت التلاتة ورسالة الامام .. تعرف على قائمة مسلسلات الـ15 حلقة

تغيير مواعيد امتحانات الثانوية العامة.. اعرف الحقيقة

جفاف وفيضانات تضرب العالم| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ