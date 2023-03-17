جهود مكثفة للبحث عن باقى مفقودى غرق فلوكة في أسوان

جهود متواصلة ومكثفة تقوم بها الأجهزة المعنية للبحث عن باقي مفقودى غرق فلوكة بنيل أسوان منذ أيام.

وفى هذا الإطار قال محمد عبد المتعال أحد أفراد أسر الضحايا بأننا شهدنا ملحمة من التكاتف بين جميع القبائل من النوبة وغيرهم في مواصلة أعمال البحث عن الضحايا الـ 4، وتم انتشال جثمان طفل وشاب في اليوم الثاني من وقوع الحادث، وتم تشييع الجثامين ودفنها، ومازالت أعمال البحث جارية لمحاولة انتشال باقي الضحايا.

ملحمة بحث

وأشار محمد عبد المتعال بأن أعمال البحث لا تزال مستمرة منذ وقت وقوع الحادث حيث أن الفلوكة كان يستقلها 7 أشخاص نجى منهم واحد، وده من كرم ربنا لأنه هو اللى بلغنا بالحادث، والباقى كان ومازال يتم البحث عنهم فى مياه النيل، حيث تم إنتشال جثامين طفل وشاب حتى الآن.

وأوضح بأن مجموعة الشباب كانوا في طريقهم لقضاء رحلة نيلية وكانوا صائمين، وكان يوم وقوع الحادث قد شهد رياحاً شديدة مما تسبب في انقلاب الفلوكة، وأن هؤلاء الشباب كانوا أصحاب وكانوا صايمين ورايحين يقضوا رحلة نيلية بالفلوكة، واليوم ده كان في رياح شديدة.

وفى نفس السياق تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال وجهود الضفادع البشرية بقرية بمرسى قرية أبو هور ضمن فرق الإنقاذ التابعة للقوات البحرية بالقوات المسلحة ، وأيضاً التابعة لشرطة المسطحات والإنقاذ النهرى من أجل إنتشال جثماين 4 مفقودين متبقيين من حادث غرق الفلوكة ، والتى إستقلها 7 مواطنين للقيام بنزهة نيلية حيث تم إنقاذ واحد منهم.