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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب خروجه من مباراة القطن الكاميروني |طبيب الأهلي يعلن تفاصيل إصابة الشناوي

صدى البلد

كشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي عن تفاصيل إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق خلال مباراة المارد الأحمر أمام القطن الكاميروني في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 

 

وأكد أبو عبلة في تصريحات للحساب الرسمي للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن الشناوي شعر ببعض في نهاية الشوط الأول للمباراة .

 

وأضاف أبو عبلة أن الشناوي شعر بالآلام في العضلة الضامة لذلك كان قرار الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر والجهاز الطبي بخروجه من المباراة .

 

وتابع أن الأمر حتي الآن مطمئن ولكنه سيتم إجراء أشعة للشناوي فور العودة للقاهرة لمعرفة تفاصيل الإصابة و موعد عودته للملاعب .

 

وأكمل أبو عبلة أن مروان عطية لاعب الفريق حالته مطمئنة أيضا حيث أنه عانى من بعض الآلام البسيطة. 

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