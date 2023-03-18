صرح ثقافي وترفيهي| مكتبة مصر العامة بعزبة البرج.. متنفس للأطفال والنساء

صرح ثقافي وترفيهى للأطفال قبل الشباب، إنها مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، والتى تم إنشاؤها لتصبح منبرا ثقافيا جديدا بدمياط.

المكتبة حلم تحقق لأهالى عزبة البرج

إنشاء مكتبة في مدينة عزبة البرج كان حلما لأهالى العزبة، لتكون المكتبة حلقة من حلقات العلم والتنوير، بما تضمه من الكتب الضخمة، والأنشطة الثقافية المتنوعة التي ستقام بها، كما أنها ستفيد المجتمع المحيط بالمكتبة بنسبة كبيرة، وستؤثر فيه بالإيجاب، خاصة في الأطفال والشباب، فالمكتبة بمثابة الصرح الثقافي لأهالى العزبة.

لا تخلو المكتبة من وجود الأطفال بها، فهم حريصون على التردد عليها، سواء للقراءة بالقاعات المختلفة بالمكتبة، أو لممارسة الرياضات المختلفة.

بها أول مدينة صديقة للنساء

في محيط المكتبة أنشئ ما يسمى أول مدينة صديقة للنساء، تنفيذا لبرنامج “مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات”، وأقيمت بالمساحة المحيطة بمبنى المكتبة، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة UNWomen والمجلس القومى للمرأة، لإتاحة جميع الخدمات المختلفة للنساء والفتيات دون التعرض لأى شكل من أشكال العنف وإدماج الفئات الأكثر تهميشًا.

والمدينة تعد الأولى من نوعها بمحافظة دمياط، وتم اختيار مدينة عزبة البرج لتحقيق المشروع على أرضها لأسباب عديدة، منها الطبيعة الجغرافية للمدينة، وكذلك لأن أغلب رجال المدينة يسافرون خارج البلاد بشكل دائم تاركين السيدات يعملن على تربية أبنائهم وتحمل المسئولية جنبا إلى جنب مع أزواجهن.

المشروع يتضمن وحدات متعددة من المنشآت الخفيفة لاستخدامها كأماكن للتدريب المهني وتنمية المهارات ومعرض لمنتجات السيدات وحدائق ومنطقة متكاملة للأطفال kids area ومنطقة للقراءة.

استراتيجية المشروع تتبلور فى تحقيق عدد من الأهداف الخاصة بإتاحة جميع الخدمات المختلفة للنساء وأطفالهن بمدينة عزبة البرج والمحافظة بأكملها، وتنفيذ خطط تعليمية وتدريبية متتالية على الحرف المختلفة، فضلًا عن توفير فرص وآفاق تسويقية لمنتجاتهن، ما يحقق هدف التمكين.

تعمل على تزكية الوعى الفكرى للطلاب

يقول أكرم فياض، مدير مكتبات مصر العامة بدمياط، إن إنشاء المكتبة مهم ومفيد للأهالي، لأنها ستعمل على تنمية الوعي الفكري والثقافي لطلاب المدارس، وغرس عادة القراءة وحب الاطلاع.

وأضاف أن المدينة كانت محرومة من مكان يمارس فيه النشاط الثقافي بشكل أوسع، وكانت تحتاج إلى إمكانيات أكبر، لافتا إلى استفادة السيدات بشكل خاص، خاصة مع وجود أول مدينة صديقة للنساء في محيط المكتبة وستقدم أنشطة تخدم المدينتين، بجانب خدمات الاطلاع الداخلي، والاستعارة الخارجية، والفعاليات.

وأوضح فياض أن مكتبة عزبة البرج أقيمت على مساحة 365 مترا، ويضم مبناها بدروما للمخازن، ودورا أرضيا يشمل قسمين للاستقبال والإدارة، وقاعة، ودوريين علويين، ويتضمن الدور الأول 6 قاعات للأطفال، بالإضافة إلى 6 قاعات أخرى للكبار بالدور الثاني.

وأشار إلى أن تصميم المكتبة جاء على هيئة مركب بشراع، تتوافق مع البيئة المحيطة.