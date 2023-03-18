عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حتى تحافظ على المواقيت .. 10 أمور تعينك على أداء الصلاة

الصلاة
الصلاة

كيف أعين نفسي على أداء الصلاة وعدم تركها؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط.

كيف أعين نفسي على أداء الصلاة؟ 

وأوضح مرزوق من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  9 أمور تجعلك من المحافظين عليها، موجها حديثه إلى كل شاب أوفتاة إلى كل رجل كبير أو امرأة مسنة إلى كل مسلم ومسلمة  على وجه الأرض إذا كنت ممن يتركون الصلاة بالمرة، إذا كنت ممن لايحافظون على مواقيتها، إذا كنت ممن ينقرونها كنقر الديك من السرعة في الأداء ولا تحافظ على الاطمئنان في الركوع والسجود، إذا كنت ممن يفعلون ذلك فأنت على خطر عظيم . 

وبين بعض اللمحات القرآنية عن أهمية الصلاة وأنها هي الصلة الدائمة بالله، وحافظ على أدائها كما أداها وحافظ عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضيفا: لاحظ أن عمرك يتقدم كل يوم إلى الآخرة وما مضى منه لن يعود إلى يوم القيامة. 

ومن هذه النصائح الغالية بالصلاة مايلي: 


1- أوصى الله عيسى عليه السلام بالصلاة وهو في المهد صبيًا، فلكم أن تتخيلوا وليدًا في مهده يقول: (وأوصاني بالصلاة)

2- لما نهى شعيبٌ عليه السلام  قومه عن الشرك وعن الفساد الاقتصادي "قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك...." أرأيت بمَ يُعرف المصلحون؟ وماذا يعظِّمون؟! 

3- يترك إبراهيمُ عليه السلام أهله في صحراء قاحلة، ثم يقول: "ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة" 

4- يأتي موسى عليه السلام لموعدٍ لا تتخيل العقولُ عظمته، فيتلقى أعظمَ أمرين: "إنني أنا الله لا إله إلا أنا فـاعبدني.. وأقم (الصلاة) لذكري"

5- ما أجلَّ هذا الوحي!"وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوَّءا لقومكما بمصر بيوتًا واجعلوا بيوتكم قبلةً وأقيموا الصلاة". 

6- سليمان عليه السلام  يضربُ أعناقَ خيله وسوقَها؛ لأنها أشغلته عن صلاة العصر "حتى توارت بالحجاب"!، متسائلا بالله عليك!، ما حالي وحالك عند فوات الصلاة؟!

7- أين جاءت بشرى الولد لزكريا عليه السلام بعد أن بلغ من الكبر عتيّا؟! "فنادته الملائكة وهو قائمٌ (يصلي) في المحراب" قائمٌ يصلي!

8- يُشغل الكفارُ رسول الله ﷺ عن صلاة العصر؛ فيدعو عليهم دعاءً مرعبًا! "ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة"!

9- كانت آخر ماوصى به نبينا محمد صَل الله عليه وسلم وهو على فراش الموت الصلاة الصلاة. 

10- ما قُرِنت عبادةٌ في القرآن بعبادات متنوعة كالصلاة، فإنها قرينة الزكاة، والصبر، والنسك، والجهاد، وغير ذلك!، إنها الصلاة الصلاة الصلاة. 

الصلاة كيف أعين نفسي على أداء الصلاة الدكتور مختار مرزوق جامعة الأزهر القرآن ربنا ليقيموا الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | رحيل فيريرا وهذا الأقرب لتولي القيادة

هجمة شتوية | الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة

قرار عاجل من الزمالك عقب الخروج الإفريقي وتسريب عقود اللاعبين

رجل الأوقات الصعبة.. من المرشح الأبرز لتدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

ترتيب مجموعة الزمالك.. الترجي يتأهل رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد السقوط الإفريقي.. جهاز فني مصري لقيادة الزمالك بعد رحيل فيريرا

أول تعليق من الغندور عقب خروج الزمالك من دوري أبطال أفريقيا

صن داونز يكشف حقيقة إعفاء خالد علي من منصبه بسبب الأهلي

موضوعات متعلقة

كيفية سجود السهو للمسبوق في صلاة الجماعة.. 5 حالات لا تعرفها

فتاوى الصيام .. هل يجوز جمع نية التعويض عن أيام أفطرتها مع التطوع ؟ السحور شرط ؟

هل يجوز جمع نية التعويض عن أيام تم إفطارها في رمضان مع التطوع؟

علماء الأزهر والأوقاف: قضاء حوائج الناس فضيلة دينية ووطنية

ذكر يوجب العتق من النار.. حافظوا عليه 4 مرات يوميا

آخر جمعة من شعبان.. وزير الأوقاف: الإنفاق من علامات الإيمان وهذا أوان التكاتف

دعاء الجمعة الأخيرة من شعبان للزوج والذرية الصالحة.. أدركه بـ 15 كلمة

6 ليال على رمضان.. كيف يكون مؤنسي الله ومتى ليلة القدر؟.. علي جمعة يجيب

ترشيحاتنا

رسمياَ.. فوز يونس وعبدالرحيم وخليفة فوق السن وكامل ويحيي والجارحي تحت السن في انتخابات الصحفيين

بعد إصدار مذكرة اعتقال ضد بوتين.. ماذا قال بايدن؟

بركات يوجه تحذيرا شديد اللهجة للزمالك

دعاء ليلة 26 من شعبان.. بـ19 كلمة يغفر الله لك كل فريضة تركتها عمدا

طريقة عمل الهوهوز في البيت بأبسط الخطوات

حتى تحافظ على المواقيت .. 10 أمور تعينك على أداء الصلاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكم دولي مفاجأة.. تعرف على ضحايا برنامج رامز جلال من لاعبي نادي الزمالك

محتاجين للراحة.. أبراج تعاني من الإجهاد والتوتر فهل أنت منهم؟

ينتظر مولوده الأول.. حودة بندق مع زوجته بالأشهر الأخيرة من الحمل

بفستان أخضر لامع.. كارول سماحة بإطلالة تعكس شخصيتها من حفلها بالكويت

فيديو

رامز نيفر.. القائمة الكاملة لضحايا لـ رامز جلال.. وحقيقة ظهور شيرين/فيديو جراف

هل يتأهل الأهلي والزمالك لدور الثمانية ؟ | سيناريوهات متوقعة

بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. رسائل الرئيس السيسي باحتفالية مبادرة كتف في كتف

كتف في كتف.. مؤسسة أبو العينين تشارك بمبادرة أكبر عمل خيري بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ