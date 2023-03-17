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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: مبادرة كتف بكتف أظهرت معدن المصريين الأصيل وثقة الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أشادت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب عضو لجنة التضامن الإجتماعي بالاحتفالية الجماهيرية التى شهدها، استاد القاهرة، اليوم الجمعة، ضمن مبادرة ( كتف فى كتف).

وأكدت عضو لجنة التضامن الإجتماعي في تصريحاتها لـ صدى البلد أن مبادرة كتف فى كتف، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستهدف الوصول الي جميع القري والنجوع بمختلف أنحاء الجمهورية وبما يساهم في مواجهه الظروف الاقتصادية الحالية،وخاصة ان تلك المبادرة تدعم الفئات الأكثر احتياجًا والأسر العفيفة.

وأضافت النائبة هند حازم حبيب ان مبادرة "كتف بكتف" تعتبر أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية وتستهدف توفير أكثر من 5 ملايين كرتونة مواد غذائية، تصل إلى جميع المحافظات.

وأكدت عضو البرلمان أن الرئيس السيسي عول على   قدرات المصريين ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل حقيقي، منوهة لمقولته اليوم خلال الاحتفالية:" بالله وبيكم مافيش مشكلة هتواجهنا".

واختتمت "حبيب" بيانها مؤكدة على أن المبادرة أظهرت أصالة وعراقة المصريين في إعلاء قيم الترابط والتكافل وخاصة في أوقات الأزمات والشدائد وإرسال رسالة بأن جميع المصريين واحد ويقفون كتف بكتف مع الدولة ومؤسساتها للعبور من تلك التحديات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب العدالة الاجتماعية هند حازم حبيب كتف في كتف استاد القاهرة

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