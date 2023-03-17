انفراد وإنذار .. سيف الجزيري يهدر هدفا لـ الزمالك أمام بلوزداد

أهدر سيف الجزيري هدفا محققا لصالح فريق الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري فى الدقيقة 34 بعدما انقرد بالحارس الجزائري في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تعرض محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك إلى اصابة خطيرة أمام شباب بلوزداد الجزائري في أول خمس دقائق فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بدأ اللقاء بتعرض مصطفى شلبي لاعب الزمالك إلى السقوط على الأرض عقب إصطدام رأسه بأحد لاعبي شباب بلوزداد فى منتصف الملعب.

ولاحت فرصة خطيرة لصالح شباب بلوزداد فى الدقيقى الثالثة وتدخل محمد صبحي حارس الزمالك ونجح فى إفشال الهجمة الجزائرية وأبعدها إلى ضربة ركنية ورفض حكم اللقاء احتساب ركلة حرة لصالح الزمالك بعد اصطدام مهاجم الفريق الجزائري بحارس القلعة البيضاء.

ونجح فى الدقيقة التاسعة محمد صبحي حارس الزمالك فى الإمسالك بإحدى الكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء ويفشل فرصة هدف لصالح شباب بلوزداد.

ومرر فى الدقيقة الـ 12 أحمد فتوح كرة تصل إلى مصطفى شلبي ليمررها وتصطدم فى جسم لاعب شباب بلوزداد وتتحول الى ضربة ركنية لصالح الزمالك.

وسدد زيزو فى الدقيقة 15 كرة قوية من داخل منطقة الجزائ تصطدم بأقدام مدافع شباب بلوزداد وتصل إلى حارس المرمى الجزائري وتضيع فرصة لصالح الزمالك.

واشتكى محمد صبحي حارس الزمالك من تجدد الإصابة فى الدقيقة 23 بعد إصطدامه فى كرة مشتركة مع مهاجم شباب بلوزداد وخضع إلى العلاج.

تصدى فى الدقيقة 27 محمد صبحي حارس الزمالك لكرة قوية سددها مهاجم شباب بلوزداد من خارج منطقة الجزاء.

أضاع فى الدقيقة 29 أحد مهاجمى شباب بلوزداد فرصة حقيقية لتسجيل الهدف الأول بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء سددها لتمر إلى جوار مرمى محمد صبحى حارس الزمالك.

وحصل سيف الجزيري مهاجم الزمالك على ركلة حرة فى الدقيقة 33 إثر تعرضه إلى العرقلة من مدافع شباب بلوزداد وأهدر سيف الجزيري فرصة خطيرة لتسجيل الهدف الأول بعدما استغل خطأ دفاعات بلوزداد وانفرد بحارس المرمى لتصطدم بأقدام الحارس وتتحول إلى ضربة ركنية.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد محمد أشرف روقا لاعب وسط الزمالك فى الدقيقة 35 بعد عرقلته لاعب شباب بلوزداد.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة شباب بلوزداد الجزائري اليوم الجمعة باستاد 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل فريق الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد

خط الوسط: أحمد فتوح - محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله نيمار

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق وعمرو السيسي وسيف جعفر وأحمد بلحاج وإبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه وناصر منسي وسامسون أكينولا .