عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انفراد وإنذار .. سيف الجزيري يهدر هدفا لـ الزمالك أمام بلوزداد

مباراة الزمالك وشباب
مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

أهدر سيف الجزيري هدفا محققا لصالح فريق الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري فى الدقيقة 34 بعدما انقرد بالحارس الجزائري في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تعرض محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك إلى اصابة خطيرة أمام شباب بلوزداد الجزائري في أول خمس دقائق فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بدأ اللقاء بتعرض مصطفى شلبي لاعب الزمالك إلى السقوط على الأرض عقب إصطدام رأسه بأحد لاعبي شباب بلوزداد فى منتصف الملعب.

ولاحت فرصة خطيرة لصالح شباب بلوزداد فى الدقيقى الثالثة وتدخل محمد صبحي حارس الزمالك ونجح فى إفشال الهجمة الجزائرية وأبعدها إلى ضربة ركنية ورفض حكم اللقاء احتساب ركلة حرة لصالح الزمالك بعد اصطدام مهاجم الفريق الجزائري بحارس القلعة البيضاء.

ونجح فى الدقيقة التاسعة محمد صبحي حارس الزمالك فى الإمسالك بإحدى الكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء ويفشل فرصة هدف لصالح شباب بلوزداد.

ومرر فى الدقيقة الـ 12 أحمد فتوح كرة تصل إلى مصطفى شلبي ليمررها وتصطدم فى جسم لاعب شباب بلوزداد وتتحول الى ضربة ركنية لصالح الزمالك.

وسدد زيزو فى الدقيقة 15 كرة قوية من داخل منطقة الجزائ تصطدم بأقدام مدافع شباب بلوزداد وتصل إلى حارس المرمى الجزائري وتضيع فرصة لصالح الزمالك.

واشتكى محمد صبحي حارس الزمالك من تجدد الإصابة فى الدقيقة 23 بعد إصطدامه فى كرة مشتركة مع مهاجم شباب بلوزداد وخضع إلى العلاج.

تصدى فى الدقيقة 27 محمد صبحي حارس الزمالك لكرة قوية سددها مهاجم شباب بلوزداد من خارج منطقة الجزاء.

أضاع فى الدقيقة 29 أحد مهاجمى شباب بلوزداد فرصة حقيقية لتسجيل الهدف الأول بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء سددها لتمر إلى جوار مرمى محمد صبحى حارس الزمالك.

وحصل سيف الجزيري مهاجم الزمالك على ركلة حرة فى الدقيقة 33 إثر تعرضه إلى العرقلة من مدافع شباب بلوزداد وأهدر سيف الجزيري فرصة خطيرة لتسجيل الهدف الأول بعدما استغل خطأ دفاعات بلوزداد وانفرد بحارس المرمى لتصطدم بأقدام الحارس وتتحول إلى ضربة ركنية.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد محمد أشرف روقا لاعب وسط الزمالك فى الدقيقة 35 بعد عرقلته لاعب شباب بلوزداد.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة شباب بلوزداد الجزائري اليوم الجمعة باستاد 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أول 5 دقائق .. إصابة خطيرة لـ حارس الزمالك أمام شباب بلوزداد

موسيماني مبسوط.. شوبير يكشف عن جهاز أوروبي لتدريب نادي الزمالك

ويضم تشكيل فريق الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد

خط الوسط: أحمد فتوح - محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله نيمار

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق وعمرو السيسي وسيف جعفر وأحمد بلحاج وإبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه وناصر منسي وسامسون أكينولا .

الزمالك بلوزداد دوري ابطال افريقيا محمد صبحي مصطفى شلبي أحمد فتوح زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجمة شتوية | الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة

ترتيب مجموعة الزمالك.. الترجي يتأهل رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أول 5 دقائق .. إصابة خطيرة لـ حارس الزمالك أمام شباب بلوزداد

مجدي عبد الغني يكشف عن سبب تغيير الشناوي أمام القطن الكاميروني.. شاهد

سرية تامة.. بطلة مسلسل البرنس تحتفل اليوم بزفافها في الإسكندرية.. خاص

بعد الرباعية في القطن الكاميروني | رسالة شديدة اللهجة من شوبير للأهلي

إنذار وإصابة صبحي وهدف ضائع .. ملخص الشوط الأول بين الزمالك وبلوزداد

تغيير اضطراري.. خروج محمد الشناوي من مباراة القطن.. اعرف السبب

موضوعات متعلقة

أول 5 دقائق .. إصابة خطيرة لـ حارس الزمالك أمام شباب بلوزداد

خارج الديار من عامين .. آخر انتصار لـ الزمالك أمام الأندية الجزائرية

ترشيحاتنا

المرأة مكانها البيت وعملها أولادها .. تعليق مفاجئ من فنان شهير على الهواء

عضو بالتحالف الوطني: وصلنا لـ6 ملايين كرتونة بعد احتفالية كتف في كتف

إنذار وإصابة صبحي وهدف ضائع .. ملخص الشوط الأول بين الزمالك وبلوزداد

وزير الخارجية التركي في مصر .. 3 أهداف كبرى للزيارة

انفراد وإنذار .. سيف الجزيري يهدر هدفا لـ الزمالك أمام بلوزداد

بعد الرباعية في القطن الكاميروني | رسالة شديدة اللهجة من شوبير للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أخضر لامع.. كارول سماحة بإطلالة تعكس شخصيتها من حفلها بالكويت

مرصع بكريستالات.. أحلام تجري تعديلا لإطلالتها بالحلقة الأخيرة من برنامج سعودي أيدول

القلق يؤثر على حياتك كلها.. اكتشف العلاج والأسباب

ده فوتوشوب .. ياسمين صبري في مأزق مع الجمهور بسبب ملابسها

فيديو

رامز نيفر.. القائمة الكاملة لضحايا لـ رامز جلال.. وحقيقة ظهور شيرين/فيديو جراف

هل يتأهل الأهلي والزمالك لدور الثمانية ؟ | سيناريوهات متوقعة

بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. رسائل الرئيس السيسي باحتفالية مبادرة كتف في كتف

كتف في كتف.. مؤسسة أبو العينين تشارك بمبادرة أكبر عمل خيري بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ