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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالأرقام.. البلشي نقيبا للصحفيين بـ 2450 صوتا

خالد البلشي نقيب
خالد البلشي نقيب الصحفيين

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين 2023، عن فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين بعدد أصوات 2450 صوت مقابل 2211 صوت لمنافسه الكاتب الصحفي خالد ميري.

وجاءت الأرقام كالتالي:

5063 إجمالي الأصوات
4888 الأصوات الصحيحة
174 الأصوات الباطلة
خالد البلشي 2450
سيد الإسكندراني 79
أيمن عبد العزيز 32 
خالد ميري 2211
سيد عبد الملك 10
طلعت هاشم 4
عبده مغربى 38
محسن هاشم 38
محمد مغربى  أحمد 4
نورا راشد 10
ياسر مصطفى إسماعيل 17

وكانت أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين والنقيب برئاسة المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية ورئيس اللجنة القضائية العامة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين إغلاق باب التصويت في الانتخابات التي جرت للتجديد النصفي للمجلس وانتخاب نقيب الصحفيين.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة النقيب ضياء رشوان وعضوية الأعضاء الستة الممتدة عضويتهم قد قررت أن التصويت حتى الساعة السادسة مساءً، وتم المد من جانب اللجنة القضائية المشرفة ساعة ثم ساعة أخرى حتى الثامنة مساء، لتواجد صحفيين داخل حرم صناديق الاقتراع لم يدلوا بأصواتهم بعد، وبعد الانتهاء من التصويت، والتأكد من إدلاء جميع الزملاء بأصواتهم، أعلنت اللجنة المُشرفة على الانتخابات إغلاق باب التصويت وبدء الفرز.

وفيما يخص فرز صناديق الاقتراع؛ أوضحت اللجنة المشرفة أن الفرز في القاعة الكبرى بالدور الرابع للنقابة، على ألا يبدأ القضاة المُشرفون على الانتخابات فتح الصناديق وبدء الفرز، إلا في وجود اثنين من مندوبي المُرشحين من أعضاء النقابة عند كل صندوق؛ وذلك لضمان أن تُمثّل الجمعية العمومية والمرشحين في الفرز، على أن يكون الفرز في كل الصناديق بالتزامن مع بعضها البعض في نفس القاعة، بحضور أعضاء مجلس النقابة المُستمرين، و10 من شيوخ المهنة أعضاء اللجنة المُشرفة على الانتخابات، بالإضافة إلى المرشحين ومندوبيهم، وأيضًا الصحف والقنوات الحاصلة على تصريح التغطية؛ وذلك لضمان فرز الأصوات في أجواء هادئة للقضاة المُشرفين".

وكان قد بدأ في تمام العاشرة من صباح الْيَوْمَ الجمعة التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، حيث دعا مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد اليوم الجمعة، إعمالًا للقانون لنظر جدول أعمالها، والتصويت على مقعد النقيب ونصف مقاعد المجلس.

ويبلغ عدد اللجان الانتخابية  ٢٣ لجنة؛ ٢٢ منها بالقاهرة، وواحدة بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، يحضر بكل منها مستشار من النيابة الإدارية ومعه معاون إداري.

ويتنافس بالانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة ٥١ مرشحا؛ حيث تجري المنافسة بين ١١ مرشحا على منصب نقيب الصحفيين، بينما يتنافس على ستة مقاعد بالمجلس ٤٠ مرشحا؛ من بينهم ١٢ مرشحا على مقاعد المجلس "فوق السن"، و٢٨ مرشحا على مقاعد "تحت السن"، ويصح الصوت باختيار ٦ من المرشحين المدرجة أسماؤهم بالكشوف سواء كانوا فوق أم تحت السن بالنسبة للمرشحين لعضوية المجلس.

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