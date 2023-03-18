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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لجنة 23 الفرعية بالإسكندرية.. ننشر نتيجة فرز مقاعد العضوية في انتخابات الصحفيين

انتخابات الصحفيين
انتخابات الصحفيين

أنهت اللجنة المشرفة على الانتخابات نقابة الصحفيين برئاسة المستشار مصطفى سلطان باللجنة رقم ٢٣ بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، فرز الأصوات على مقاعد العضوية  في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

وجاءت النتائج الأولية كالتالي: "محمد يحيى يوسف بـ ٦٨ صوتًا، محمد كمال ٥٨ صوتًا، محمد شبانة ٥٨ صوتًا، سامي عبد الراضي ٤٩صوتًا، جمال عبد الرحيم ٤٨ صوتًا، ممدوح الصغير ٤٢ صوتًا، محمد السيد ٤٢ صوتًا، معتز الشناوي ٣٩ صوتًا، محمود كامل ٣٠ صوتًا، هشام يونس ٣٠ صوتًا، حماد الرمحي ٣١ صوتًا، محمد الجارحي ١٧ صوتًا، عبد الرؤوف خليفة ٢٦ صوتًا، عمرو بدر ١٧ صوتًا".

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين 2023، عن فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين بعدد أصوات 2450 صوت مقابل 2211 صوت لمنافسه الكاتب الصحفي خالد ميري.

 

وجاءت الأرقام كالتالي:

5063 إجمالي الأصوات

4888 الأصوات الصحيحة

174 الأصوات الباطلة

خالد البلشي 2450

سيد الإسكندراني 79

أيمن عبد العزيز 32 

خالد ميري 2211

سيد عبد الملك 10

طلعت هاشم 4

عبده مغربى 38

محسن هاشم 38

محمد مغربى أحمد 4

نورا راشد 10

ياسر مصطفى إسماعيل 17

 

وكانت أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين والنقيب برئاسة المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية ورئيس اللجنة القضائية العامة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين إغلاق باب التصويت في الانتخابات التي جرت للتجديد النصفي للمجلس وانتخاب نقيب الصحفيين.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة النقيب ضياء رشوان وعضوية الأعضاء الستة الممتدة عضويتهم قد قررت أن التصويت حتى الساعة السادسة مساءً، وتم المد من جانب اللجنة القضائية المشرفة ساعة ثم ساعة أخرى حتى الثامنة مساء، لتواجد صحفيين داخل حرم صناديق الاقتراع لم يدلوا بأصواتهم بعد، وبعد الانتهاء من التصويت، والتأكد من إدلاء جميع الزملاء بأصواتهم، أعلنت اللجنة المُشرفة على الانتخابات إغلاق باب التصويت وبدء الفرز.

وفيما يخص فرز صناديق الاقتراع؛ أوضحت اللجنة المشرفة أن الفرز في القاعة الكبرى بالدور الرابع للنقابة، على ألا يبدأ القضاة المُشرفون على الانتخابات فتح الصناديق وبدء الفرز، إلا في وجود اثنين من مندوبي المُرشحين من أعضاء النقابة عند كل صندوق؛ وذلك لضمان أن تُمثّل الجمعية العمومية والمرشحين في الفرز، على أن يكون الفرز في كل الصناديق بالتزامن مع بعضها البعض في نفس القاعة، بحضور أعضاء مجلس النقابة المُستمرين، و10 من شيوخ المهنة أعضاء اللجنة المُشرفة على الانتخابات، بالإضافة إلى المرشحين ومندوبيهم، وأيضًا الصحف والقنوات الحاصل على تصريح التغطية؛ وذلك لضمان فرز الأصوات في أجواء هادئة للقضاة المُشرفين".

 

وكان قد بدأ في تمام العاشرة من صباح الْيَوْمَ الجمعة التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، حيث دعا مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد اليوم الجمعة، إعمالًا للقانون لنظر جدول أعمالها، والتصويت على مقعد النقيب ونصف مقاعد المجلس.

 

ويبلغ عدد اللجان الانتخابية  ٢٣ لجنة؛ ٢٢ منها بالقاهرة، وواحدة بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، يحضر بكل منها مستشار من النيابة الإدارية ومعه معاون إداري.

ويتنافس بالانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة ٥١ مرشحا؛ حيث تجري المنافسة بين ١١ مرشحا على منصب نقيب الصحفيين، بينما يتنافس على ستة مقاعد بالمجلس ٤٠ مرشحا؛ من بينهم ١٢ مرشحا على مقاعد المجلس "فوق السن"، و٢٨ مرشحا على مقاعد "تحت السن"، ويصح الصوت باختيار ٦ من المرشحين المدرجة أسماؤهم بالكشوف سواء كانوا فوق أم تحت السن بالنسبة للمرشحين لعضوية المجلس.

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