انخفاض كبير في سعر النفط عالميا

نهى النفط التعاملات منخفضا مساء أمس الجمعة متخليا عن مكاسبه المبكرة التي ‏تجاوزت الدولار للبرميل إذ دفعت مخاوف بشأن القطاع المصرفي الخامين ‏القياسيين لتسجيل أكبر خسائرهما الأسبوعية في شهور.‏

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.73 دولار أو 2.3% إلى 72.97 دولار ‏للبرميل عند التسوية بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.61 دولار، ‏أو 2.4% ليبلغ 66.74 دولار للبرميل.‏

وانخفض الخامان أكثر من ثلاثة دولارات مسجلين أدنى مستوياتهما خلال الجلسة. ‏وخسر برنت نحو 12% خلال الأسبوع مسجلا أكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 13% منذ إغلاق ‏الجمعة الماضية مسجلة أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أبريل الماضي.‏

تلاشى فائق طاقة النفط

قال زياد المرشد النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين بشركة أرامكو السعودية، في تصريحات لقناة "الشرق" إن الطاقة الفائضة للنفط بالعالم، مع إعادة فتح الصين وانتعاش الطيران سوف تتلاشى لمستويات ما قبل جائحة كورونا.

بعد أن تراجع الطلب في الصين بواقع 100 ألف برميل يومياً في 2022، تتوقَّع أوبك أن تشهد الصين ارتداداً أقوى من المتوقَّع مع تسارع الاستهلاك بعد سنوات من الإغلاق بسبب "كوفيد".

وتوقع المرشد زيادة في الطلب على المدى المتوسط والطويل، يتزامن ذلك مع محدودية الطاقة الفائضة التي تقل عن مليوني برميل يوميًا بسبب نقص الاستثمارات