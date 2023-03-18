نشرة الأخبار.. مفاجأة في الدواجن بعد استيراد اللحوم من تشاد.. تعرف على اسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل أعلى سعر..وأمطار غزيرة تضرب حي المنتزه في الإسكندرية

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها :

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد استيراد اللحوم من تشاد

يبحث الكثير عن أسعار الدواجن اليوم في الأسواق ، وخاصة سعر كيلو الفراخ البيضاء التسمين ، والتي استقرت اليوم لتسجل بداية من 73 جنيها في المزرعة، فيما تصل للمستهلك بداية من 75 جنيها وحتى 83 جنيها في بعض الأماكن.

شهدت منطقة حي المنتزه أول بالإسكندرية، أمطار غزيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك تزامنا مع توقعات سقوط أمطار، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

أسعار الذهب اليوم السبت، ينشر صدى البلد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 18 - 3 - 2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر ، والتي يبحث عنها الكثير من الناس بشكل يومي خاصة المقبلون على الزواج، وبالتحديد سعر جرام الذهب عيار 21 الآن.

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الإسلامُ لم يهمل مشكلات الغلاء وارتفاع الأسعار، وإنما عالجها بعدَّة سُبل؛ فأمر بإنظار المُعسر وحثَّ على التصدُّق عليه، ورغَّب في السماحة في البيع والشراء، وحثَّ على ترشيد الاستهلاك، ونَهى عن الاحتكار، فضلًا عن ضرورة التخطيط لمصروف البيت، وهو أمر تتميَّز به المرأة المصرية عبر العصور، فلطالما كانت -ولا تزال- داعمةً لبيتها، حسنة السياسة له.

سعر طن الحديد الصلب والأسمنت اليوم السبت 18 مارس 2023 ، حيث شهدت أسعار الحديد ارتفاعات حادا بقيمة 10000 جنيه فيما استقر الأسمنت على مدار تعاملات الأسبوع الماضي.

علق محمد بركات، على خروج الزمالك من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

بعد 6 سنوات من الزواج، انقلبت حياة رجل رأسًا على عقب عندما اكتشف أن زوجته وأم أطفاله هي في الواقع أخته.

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس اليوم السبت، محذرة من تأثر شمال الجمهورية بنوة الشمس الكبيرة وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.





أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين 2023، عن فوز الكاتب الصحفي هشام يونس، عبدالرؤوف خليفة، جمال عبدالرحيم، محمود كامل، محمد يحيي، محمد الجارحي، في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين 2023.