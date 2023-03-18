نشرة الأخبار.. مفاجأة في الدواجن بعد استيراد اللحوم من تشاد.. تعرف على اسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل أعلى سعر..وأمطار غزيرة تضرب حي المنتزه في الإسكندرية

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها :
55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد استيراد اللحوم من تشاد
يبحث الكثير عن أسعار الدواجن اليوم في الأسواق ، وخاصة سعر كيلو الفراخ البيضاء التسمين ، والتي استقرت اليوم لتسجل بداية من 73 جنيها في المزرعة، فيما تصل للمستهلك بداية من 75 جنيها وحتى 83 جنيها في بعض الأماكن.
أمطار غزيرة تضرب حي المنتزه في الإسكندرية
شهدت منطقة حي المنتزه أول بالإسكندرية، أمطار غزيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك تزامنا مع توقعات سقوط أمطار، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.
أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت 18 - 3 - 2023
أسعار الذهب اليوم السبت، ينشر صدى البلد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 18 - 3 - 2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.
2500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية
استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر ، والتي يبحث عنها الكثير من الناس بشكل يومي خاصة المقبلون على الزواج، وبالتحديد سعر جرام الذهب عيار 21 الآن.
كيف عالج الإسلام أزمات الغلاء؟.. اعرف ما فعله النبي
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الإسلامُ لم يهمل مشكلات الغلاء وارتفاع الأسعار، وإنما عالجها بعدَّة سُبل؛ فأمر بإنظار المُعسر وحثَّ على التصدُّق عليه، ورغَّب في السماحة في البيع والشراء، وحثَّ على ترشيد الاستهلاك، ونَهى عن الاحتكار، فضلًا عن ضرورة التخطيط لمصروف البيت، وهو أمر تتميَّز به المرأة المصرية عبر العصور، فلطالما كانت -ولا تزال- داعمةً لبيتها، حسنة السياسة له.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 18 مارس 2023
سعر طن الحديد الصلب والأسمنت اليوم السبت 18 مارس 2023 ، حيث شهدت أسعار الحديد ارتفاعات حادا بقيمة 10000 جنيه فيما استقر الأسمنت على مدار تعاملات الأسبوع الماضي.
عايزين نشوف الزمالك بيكسب.. محمد بركات يعلق على الخروج من إفريقيا
علق محمد بركات، على خروج الزمالك من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.
اكتشف إن مراته تبقى أخته.. صدمة رجل بعد 6 سنوات زواج
بعد 6 سنوات من الزواج، انقلبت حياة رجل رأسًا على عقب عندما اكتشف أن زوجته وأم أطفاله هي في الواقع أخته.
الشمس الكبيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة حتى الاثنين |شاهد
عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس اليوم السبت، محذرة من تأثر شمال الجمهورية بنوة الشمس الكبيرة وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.
رسمياَ.. فوز يونس وعبدالرحيم وخليفة فوق السن وكامل ويحيي والجارحي تحت السن في انتخابات الصحفيين
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين 2023، عن فوز الكاتب الصحفي هشام يونس، عبدالرؤوف خليفة، جمال عبدالرحيم، محمود كامل، محمد يحيي، محمد الجارحي، في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين 2023.