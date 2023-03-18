عايزين نشوف الزمالك بيكسب.. محمد بركات يعلق على الخروج من إفريقيا

علق محمد بركات، على خروج الزمالك من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك اسم كبير، بس الزمالك هيفضل كل سنة يخرج من مجموعات أفريقيا؟ الدنيا مش هتقف على جول تامر عبد الحميد في الرجاء الناس عايزة تشوف الزمالك بيكسب أفريقيا تاني"



وأضاف: "كل مرة الزمالك هيخرج من دور المجموعات، الزمالك السنة اللي فاتت مكسبش ماتش من الستة في دور المجموعات، والسنة دي من خمس ماتشات مغلوب تلاتة"



وواصل: "هل الزمالك باللاعيبة اللي موجودة جواه والمهارات العالية ميقدرش إنه يكسب شباب بلوزداد"



واختتم: "ايه اللي قدمه فيريرا والزمالك انهاردة عشان يحافظ على حظوظه؟ ولازم الزمالك كان يبقى أجرأ شوية، فين الهجوم فتوح مش بيهاجم، في علامات استفهام على فيريرا، وهل فيريرا من ساعة ما رجع، هل هو مركز"