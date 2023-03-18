عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عايزين نشوف الزمالك بيكسب.. محمد بركات يعلق على الخروج من إفريقيا

صدى البلد

علق محمد بركات، على خروج الزمالك من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.


قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك اسم كبير، بس الزمالك هيفضل كل سنة يخرج من مجموعات أفريقيا؟ الدنيا مش هتقف على جول تامر عبد الحميد في الرجاء الناس عايزة تشوف الزمالك بيكسب أفريقيا تاني" 


وأضاف: "كل مرة الزمالك هيخرج من دور المجموعات، الزمالك السنة اللي فاتت مكسبش ماتش من الستة في دور المجموعات، والسنة دي من خمس ماتشات مغلوب تلاتة" 


وواصل: "هل الزمالك باللاعيبة اللي موجودة جواه والمهارات العالية ميقدرش إنه يكسب شباب بلوزداد" 


واختتم: "ايه اللي قدمه فيريرا والزمالك انهاردة عشان يحافظ على حظوظه؟ ولازم الزمالك كان يبقى أجرأ شوية، فين الهجوم فتوح مش بيهاجم، في علامات استفهام على فيريرا، وهل فيريرا من ساعة ما رجع، هل هو مركز"

الزمالك إفريقيا ابطال افريقيا دوري ابطال افريقيا محمد بركات دور المجموعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | رحيل فيريرا وهذا الأقرب لتولي القيادة

هجمة شتوية | الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة

قرار عاجل من الزمالك عقب الخروج الإفريقي وتسريب عقود اللاعبين

رجل الأوقات الصعبة.. من المرشح الأبرز لتدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

ترتيب مجموعة الزمالك.. الترجي يتأهل رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد السقوط الإفريقي.. جهاز فني مصري لقيادة الزمالك بعد رحيل فيريرا

أول تعليق من الغندور عقب خروج الزمالك من دوري أبطال أفريقيا

صن داونز يكشف حقيقة إعفاء خالد علي من منصبه بسبب الأهلي

ترشيحاتنا

عايزين نشوف الزمالك بيكسب.. محمد بركات يعلق على الخروج من إفريقيا

4 سور في القرآن تغفر ما بين الجمعة والأخرى.. تعرف عليها

ترامب ينشر أول مقطع فيديو بعد عودته للسوشيال ميديا | شاهد

اكتشف إن مراته تبقى أخته.. صدمة رجل بعد 6 سنوات زواج

يضم عارضين من مصر واليمن.. تفاصيل معرض الحرف اليدوية والتراثية بالجيزة

تعليق ساخر من ميدفيديف على مذكرة اعتقال بوتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ناعمة.. المطربة وعد تتألق بهذا اللوك على إنستجرام

بفستان فوشيا.. بلقيس فتحي تبرز انوثتها في آخر جلسة تصوير

مهرجان غريب للاحتفال بـ رجل هولندي "مجمد" منذ 34 عامًا.. شاهد

حكم دولي مفاجأة.. تعرف على ضحايا برنامج رامز جلال من لاعبي نادي الزمالك

فيديو

رامز نيفر.. القائمة الكاملة لضحايا لـ رامز جلال.. وحقيقة ظهور شيرين/فيديو جراف

هل يتأهل الأهلي والزمالك لدور الثمانية ؟ | سيناريوهات متوقعة

بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. رسائل الرئيس السيسي باحتفالية مبادرة كتف في كتف

كتف في كتف.. مؤسسة أبو العينين تشارك بمبادرة أكبر عمل خيري بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ