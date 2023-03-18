توقعات بانخفاض أسعار الذهب إلى أدنى مستوى عند 1800 دولار | تفاصيل

حقق الذهب صعودا قويا جراء الاضطرابات التي عاصرتها الأسواق هذا الأسبوع، والتي ساهمت في تعزيز المسار الصعودي للمعدن النفيس، ولكن إذا رأى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ما يستدعي اتخاذ إجراءات إضافية لمكافحة التضخم، أي رفع الفائدة بوتيرة أشد، فمن المرجح أن يتخلص الذهب من بعض مكاسبه التي حققها مؤخرا مرة أخرى، وفقا لما أفاده تقرير الاقتصاديين لدى كوميرز بنك.

وفي هذا الشأن، أوضح خبراء البنك الألماني بأن السوق يتوقع الآن أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى 5٪ بحلول مايو المقبل، وبعد ذلك، من المرجح أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري، حيث من الأهمية بمكان أن يبدأ السوق مرة أخرى في المراهنة على خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام، وهو ما سيؤثر على تحركات الذهب بنهاية الأمر.



ومع ذلك، يعتقد اقتصاديو البنك أن الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة إلى 5.5٪ بحلول منتصف العام وسيبدأ في خفضها مرة أخرى في العام المقبل، وقد يؤدي هذا الإجراء المحتمل إلى انخفاض سعر الذهب بصورة حادة لما يقرب من المستوى 1,800 دولار في الربع السنوي الثاني، يليه ارتفاع قوي مسجلا المستوى 1,950 دولار بحلول نهاية العام.

وبالتطرق لتداولات الذهب اليوم، سجلت عقود الذهب الفورية ارتفاعا بما يقرب 3.64% لتستقر قرب 1,989.34 دولارا للأوقية، وكذلك، ارتفعت أسعار عقود الذهب الآجلة تسليم أبريل بحوالي 3.68% تقريبا لتسجل 1,993.70 دولارا للأوقية تقريبا.