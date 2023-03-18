علمني حرفة.. دورة تدريبية لشباب فارسكور بدمياط

نفذ مركز شباب فارسكور، بمحافظة دمياط دورة تدريبة تحت شعار علمني حرفة في مجال الاكسسوارات ، التابع لإدارة الشباب بدمياط ،من خلال وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة ،بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط ،" إدارة الشباب " .

و‏تهدف تلك الدورات إلى تشجيع الشباب على التدريب المهني والحرفي وإعداده وفق احتياجات سوق العمل، حيث يتم تنفيذها داخل مراكز الشباب على مستوي الـ٢٧محافظة.

وأكدت منال جمال الدين - وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن التدريبات الحرفية تهدف إلي نشر ثقافة العمل الحر وتدريب الشباب على المهن الحرفية التي تؤهلهم للدخول الى سوق العمل، كما يتم عرض منتجاتهم في المعارض التي تنفذها الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، وعناية الدكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية ، وبإشراف أسامة خليفة وكيل المديرية للشباب.

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